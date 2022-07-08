Пьяные посетители устроили дебош в травмпункте на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted 8 июля 2022, 11:48
Published 8 июля 2022, 11:48
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
Инцидент произошел 3 июля. В травмпункт на Вагонке пришла семья — мать, отец и их сын, которому требовалась медицинская помощь. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Ожидая в очереди для оказания помощи, они продолжали распивать спиртные напитки. Пока накладывали гипс сыну, родители вели себя неподобающе — ругались матом и разбили бутылку, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГБ № 1.
На возмущение медперсонала и других пациентов нетрезвые граждане отвечали нецензурной бранью. В итоге, чтобы вывести их из травмпункта, пришлось вызывать сотрудников Росгвардии, отметили в пресс-службе ГБ № 1.