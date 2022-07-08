Пьяные посетители устроили дебош в травмпункте на Вагонке в Нижнем Тагиле

Нетрезвые мать с отцом в ожидании медпомощи их сыну продолжали распивать спиртные напитки прямо в травмпункте на Вагонке в Нижнем Тагиле. А на замечания других посетителей и персонала отвечали нецензурной бранью.

Инцидент произошел 3 июля. В травмпункт на Вагонке пришла семья — мать, отец и их сын, которому требовалась медицинская помощь. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Ожидая в очереди для оказания помощи, они продолжали распивать спиртные напитки. Пока накладывали гипс сыну, родители вели себя неподобающе — ругались матом и разбили бутылку, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГБ № 1. На возмущение медперсонала и других пациентов нетрезвые граждане отвечали нецензурной бранью. В итоге, чтобы вывести их из травмпункта, пришлось вызывать сотрудников Росгвардии, отметили в пресс-службе ГБ № 1.