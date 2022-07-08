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Posted 8 июля 2022, 11:48

Published 8 июля 2022, 11:48

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Пьяные посетители устроили дебош в травмпункте на Вагонке в Нижнем Тагиле

8 июля 2022, 11:48
Нетрезвые мать с отцом в ожидании медпомощи их сыну продолжали распивать спиртные напитки прямо в травмпункте на Вагонке в Нижнем Тагиле. А на замечания других посетителей и персонала отвечали нецензурной бранью.

Инцидент произошел 3 июля. В травмпункт на Вагонке пришла семья — мать, отец и их сын, которому требовалась медицинская помощь. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ожидая в очереди для оказания помощи, они продолжали распивать спиртные напитки. Пока накладывали гипс сыну, родители вели себя неподобающе — ругались матом и разбили бутылку, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГБ № 1.

На возмущение медперсонала и других пациентов нетрезвые граждане отвечали нецензурной бранью. В итоге, чтобы вывести их из травмпункта, пришлось вызывать сотрудников Росгвардии, отметили в пресс-службе ГБ № 1.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Травмпункт#Алкоголь#Дебош
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