Ядовитый борщевик вновь угрожает жилым домам на Вагонке в Нижнем Тагиле

Высота сорняка уже достигает двух метров. Кроме того, растение разрастается дальше и с Круговой переходит на улицу Калинина, где рядом находятся многоквартирные дома. Местные жители рассказывают, что борщевик в этих местах был и раньше. Однако несколько лет назад его удалось побороть, а в этом году сорняк появился снова.