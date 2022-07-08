Ядовитый борщевик вновь угрожает жилым домам на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted 8 июля 2022, 11:10
Published 8 июля 2022, 11:10
Modified 1 октября, 12:42
Updated 1 октября, 12:42
Высота сорняка уже достигает двух метров. Кроме того, растение разрастается дальше и с Круговой переходит на улицу Калинина, где рядом находятся многоквартирные дома. Местные жители рассказывают, что борщевик в этих местах был и раньше. Однако несколько лет назад его удалось побороть, а в этом году сорняк появился снова.
Несколько лет назад уже было такое. Борщевик здесь целыми кустами стоял, выше человеческого роста. Потом, видимо, выкосили его. Но сейчас опять он разрастается и уже цветет во всю. Вокруг много домов, дети гуляют, животные. Не нужно нам такое соседство с ядовитым растением, — поделилась с редакцией местная жительница Екатерина.
Опасность борщевика состоит в том, что листья и стебель растения содержат фуранокумарины. Эти вещества вызывают чувствительность к ультрафиолету. Сок растения, попавший на кожу, вызовет сильный ожог с образованием пузырей.
Напомним, в 2018 году на борьбу с борщевиком в этом же самом месте вышли бульдозеры. Они снимали 30 сантиметров земли вместе с корневой системой растения. Отходы вывозили на мусорный полигон.
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