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Posted 14 июля 2022, 08:34

Published 14 июля 2022, 08:34

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Полчища крыс атаковали двор в Екатеринбурге

Полчища крыс атаковали двор в Екатеринбурге

14 июля 2022, 08:34
Фото: 1MI.
На крыс во дворе пожаловалась жительница Екатеринбурга. Зверьки встречаются в помойке у дома на ул. Серафимы Дерябиной, 55/3.

Живность жители дома заметили, когда выбрасывали мусор. Крысы копались в отходах даже в дневное время, пишет Е1.

По словам жителей, крыс они увидели огромное количество. Они пожаловались в управляющую компанию, там их жалобу приняли в обработку, но пока дальнейших действий не последовало.

С каждым месяцем и годом их становится так много, что я просто боюсь выносить мусор сама, - рассказала одна из жительниц дома №55/3.

Больше всего жители переживают за то, что грызуны могут их покусать. Ведь они являются разносчиками разных видом зараз.

Аналогичная проблема существует и в одном из дворов в центре Екатеринбурга: грызунов можно наблюдать на помойке у дома №125 на ул. 8 марта.

#Происшествия#Новости УрФО#Жители#Крысы#Помойка
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