Полчища крыс атаковали двор в Екатеринбурге

Posted 14 июля 2022, 08:34
Published 14 июля 2022, 08:34
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
Живность жители дома заметили, когда выбрасывали мусор. Крысы копались в отходах даже в дневное время, пишет Е1.
По словам жителей, крыс они увидели огромное количество. Они пожаловались в управляющую компанию, там их жалобу приняли в обработку, но пока дальнейших действий не последовало.
С каждым месяцем и годом их становится так много, что я просто боюсь выносить мусор сама, - рассказала одна из жительниц дома №55/3.
Больше всего жители переживают за то, что грызуны могут их покусать. Ведь они являются разносчиками разных видом зараз.
Аналогичная проблема существует и в одном из дворов в центре Екатеринбурга: грызунов можно наблюдать на помойке у дома №125 на ул. 8 марта.