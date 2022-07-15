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Posted 15 июля 2022, 06:59

Published 15 июля 2022, 06:59

Modified 20 июля 2022, 00:01

Updated 20 июля 2022, 00:01

Проход запрещен. Почему тагильчане не всегда могут отдохнуть у водоемов

15 июля 2022, 06:59
С наступлением жары тагильчане потянулись на отдых к водоемам. Только вот не на каждый берег пруда или реки удастся попасть беспрепятственно. В некоторых местах подход к воде оказывается перегорожен. Почему так происходит и насколько это законно, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Мой дом — мои правила

В поселке Зональный рядом с Нижнем Тагилом правый берег реки плотно застроен частными домами. Владельцы участков закрыли свободный проход к водоему, а некоторые из них возвели себе личные причалы с местом для отдыха. Таким положением недовольны приходящие сюда рыбаки.

Все перегородили. Раньше можно было свободно рыбачить на берегу, а сейчас не пройти; остался маленький кусочек земли, где можно посидеть. Одни даже пожарный проезд воротами перегородили, — утверждают в беседе с TagilCity.ru любители рыбной ловли.

Кстати, закон действительно запрещает перегораживать берег водоема. Согласно Водному кодексу РФ, границей любого водного объекта принято считать береговую линию. Она определяется в зависимости от масштаба водоема. Береговая полоса является территорией общего пользования. Граждане вправе беспрепятственно на ней находиться, заниматься рыболовством и причаливать к берегу. Приватизация участков в пределах береговой зоны и строительство на ней частных домов запрещено. 

Также в отношении водных объектов могут быть установлены водоохранная зона и прибрежная защитная полоса. В их пределах действуют особые условия использования территорий. Деятельность на них не должна приводить к загрязнению, засорению, заилению водного объекта, истощению его вод. В водоохранной зоне разрешено строительство жилых построек, но при условии оборудования канализации и дренажных установок.

Если же нарушение будет выявлено надзорными органами, то собственника обязуют убрать все ограждения у воды. Так, например, было с владельцем дома-маяка возле Тагильского пруда. Бизнесмен Глеб Костромин помимо самого дома обустроил и набережную возле него, убрав весь мусор и заросли бурьяна. На это место начали приходить люди для фотосессий и отдыха. Однако некоторые из них оставляли после себя мусор, а иногда и портили имущество. Тогда предприниматель закрыл забором проход к берегу.

В 2018 году Глебу Костромину было выдано предписание освободить незаконно занятый участок земли площадью более тысячи квадратных метров. А в 2019 году хозяина маяка признали виновным в самовольном занятии земельного участка. Еще через год юридический отдел администрации города обратился в суд, чтобы принудить Костромина освободить землю. В итоге бизнесмен открыл берег для свободного доступа, оградив территорию дома со стороны водоема сетчатым забором. 

Есть в истории про свободный проход к берегу и положительные примеры. Так, собственники земельных участков на берегу небольшого пруда в районе МЖК на Вагонке не загораживают проход к водоему, и места для отдыха хватает всем. Другой вопрос в сознательности отдыхающих. Ведь чаще всего причиной перегораживания берега становится нечистоплотность и неподобающее поведение отдыхающих. Сложно не понять недовольство владельцев домов у воды, если под окнами постоянно шумят пьяные компании, а после таких пикников вид открывается не только на красивый водоем, но и на горы мусора, оставшиеся от туристов. 

Хотите к воде — платите

Бывает и так, что проход к водоему становится невозможен из-за действий бизнесменов. Желая получить прибыль с туристов, они облагораживают берег реки или пруда, обустраивая там пляж, места для отдыха, ставят туалеты. Но те, кто не хочет пользоваться платными услугами, не смогут попасть к воде.

Подобное происходит в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом. Владельцы нового кемпинга перекрыли подъезды к местному пруду, чем весьма недовольны жители. Проезд в водоохранную зону, действительно, запрещен по закону. Однако сельчане переживают, что проход к берегу станет недоступным совсем. Хозяева кемпинга заверяют, что такого не будет.

Законодательство разрешает оборудовать пляжи и места отдыха в прибрежной защитной полосе (не в береговой), но строительство там запрещено. В назначении земельного участка в Петрокаменском, где построен кемпинг, и в его разрешительной документации будет разбираться природоохранная прокуратура.

Собственники кемпинга и местные жители поругались из-за пляжа под Нижним Тагилом
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