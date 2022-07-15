Проход запрещен. Почему тагильчане не всегда могут отдохнуть у водоемов

Есть в истории про свободный проход к берегу и положительные примеры. Так, собственники земельных участков на берегу небольшого пруда в районе МЖК на Вагонке не загораживают проход к водоему, и места для отдыха хватает всем. Другой вопрос в сознательности отдыхающих. Ведь чаще всего причиной перегораживания берега становится нечистоплотность и неподобающее поведение отдыхающих. Сложно не понять недовольство владельцев домов у воды, если под окнами постоянно шумят пьяные компании, а после таких пикников вид открывается не только на красивый водоем, но и на горы мусора, оставшиеся от туристов.