Рецидивист забил до смерти заступившегося за девушку

Posted 15 июля 2022, 11:36
Published 15 июля 2022, 11:36
Modified 29 ноября, 18:32
Updated 29 ноября, 18:32
Следствием СКР и судом выяснено, что в прошлом сентябре, находясь у себя дома, 28-летний ранее судимый распивал алкогольные напитки с товарищем матери 1973 года рождения. В это время в квартиру пришла соседка подсудимого, его бывшая девушка. Между ними завязался конфликт.
Собутыльник подсудимого немедленно вступился за девушку. Тогда подсудимый стал сначала оскорблять, а затем жестоко избивать собутыльника. В результате, он нанес ему травмы, несовместимые с жизнью.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых убежден, что именно чрезмерное употребление спиртного принесло очередную трагедию.
Убийца судом приговорен к пяти годам наказания в колонии строгого режима.