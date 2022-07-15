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Posted 15 июля 2022, 11:36

Published 15 июля 2022, 11:36

Modified 29 ноября, 18:32

Updated 29 ноября, 18:32

Рецидивист забил до смерти заступившегося за девушку

Рецидивист забил до смерти заступившегося за девушку

15 июля 2022, 11:36
Фото: 1MI.
Убийца мужчины, в конфликте вступившегося за девушку в Серовском районе, по решению суда на пять лет отправится в колонию строгого режима.

Следствием СКР и судом выяснено, что в прошлом сентябре, находясь у себя дома, 28-летний ранее судимый распивал алкогольные напитки с товарищем матери 1973 года рождения. В это время в квартиру пришла соседка подсудимого, его бывшая девушка. Между ними завязался конфликт. 

Собутыльник подсудимого немедленно вступился за девушку. Тогда подсудимый стал сначала оскорблять, а затем жестоко избивать собутыльника. В результате, он нанес ему травмы, несовместимые с жизнью. 

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых убежден, что именно чрезмерное употребление спиртного принесло очередную трагедию. 

Убийца судом приговорен к пяти годам наказания в колонии строгого режима. 

#Новости УрФО#Суд#Убийство#Криминал#Погибший#Колония#Серов#Алкогольное опьянение#Побои
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