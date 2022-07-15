Рецидивист забил до смерти заступившегося за девушку

Следствием СКР и судом выяснено, что в прошлом сентябре, находясь у себя дома, 28-летний ранее судимый распивал алкогольные напитки с товарищем матери 1973 года рождения. В это время в квартиру пришла соседка подсудимого, его бывшая девушка. Между ними завязался конфликт.