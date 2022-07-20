Как мусорный бак может привести к массовому пожару и что с этим делать в Тагиле

Пожары на контейнерных площадках учащаются в жаркую пору. Именно в это время жители, особенно частных секторов, складируют с ТКО тлеющие отходы, например, золу или угли. В результате даже небольшой уголек приводит к масштабному пожару. Так, зачастую в контейнере есть бутылки из-под алкоголя или горючих материалов, а также емкости из-под дезодорантов и освежителей воздуха.