Как мусорный бак может привести к массовому пожару и что с этим делать в Тагиле

Posted 22 июля 2022, 09:33
Published 22 июля 2022, 09:33
Modified 22 июля 2022, 09:33
Updated 22 июля 2022, 09:33
Практически каждый день, особенно летом в Нижем Тагиле вспыхивают площадки для сбора твердых коммунальных отходов, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности города. Причины разные — от уголька до умышленных действий.
Пожары на контейнерных площадках учащаются в жаркую пору. Именно в это время жители, особенно частных секторов, складируют с ТКО тлеющие отходы, например, золу или угли. В результате даже небольшой уголек приводит к масштабному пожару. Так, зачастую в контейнере есть бутылки из-под алкоголя или горючих материалов, а также емкости из-под дезодорантов и освежителей воздуха.
Еще одна распространенная причина возгорания — непотушенная сигарета.
Мимо проходят, сигарету кидают — мусор загорается. Может, спиртные напитки в контейнере были, которые помогают возгоранию, — сказала инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила Наталья Коновалова.
Однако нередко приводит к пожару не только халатность, но и действия злоумышленников. Так, несколько раз по причине поджога горели контейнерные площадки на территории 9-го поселка, рассказала председатель ТОСа Татьяна Носкова-Филадеева.
Одна мусорка у нас горела два раза, один раз контейнеры полностью сгорели. Жители поджигали, так как были недовольны расположением площадок. Но опять-таки это недоказуемо, — отметила она.
В поджоге мест сбора и хранения ТКО уверен и управляющий ТСЖ «Ленина, 71» Павел Карлин. В прошлом году зимой им удалось отследить по камерам, как двое молодых людей орудовали в центре города.
Пожар на контейнерной площадке может привести к массовым последствиям, как случилось несколько лет назад во Владивостоке. Тогда пламя с баков перекинулось сразу на четыре машины. По словам очевидцев, огонь распространился за считаные минуты.
Непотушенная сигарета, зола и угли могут в любой момент разгореться и стать причиной пожара, от которого пострадают не только баки, но и иное имущество — постройки и автотранспорт, находящиеся в непосредственной близости, — напомнили в пресс-службе регионального оператора «Рифей».
Предвидеть и предотвратить пожар на контейнерной площадке можно, если осознанно обращаться с отходами и помнить о правилах пожарной безопасности. Тлеющие отходы, а также непотушенные сигареты складывать в мусорный бак нельзя. Также необходимо не забывать закрывать контейнеры крышкой — тогда окурок прохожего не попадет в среду легковоспламеняющихся предметов.
Председатель ТОСа «Пограничный» поделился, как им с жителями удается не допустить случайного пожара на контейнерных площадках: круглогодично они убирают вокруг места с мусорными баками траву.
У нас пожаров не было никогда, так как люди достаточно порядочные. Единственное, чтобы они не сгорели от внешних факторов, мы косим траву на расстоянии трех метров от каждой площадки. Буквально вчера шесть площадок прошли, — отметил Михаил Карпов.
Напомним, теперь за выброшенный из автомобиля мусор нарушители могут получить штраф до 200 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал президент России Владимир Путин.