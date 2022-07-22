14,9 млн выделено на организацию отдыха тагильских школьников в учебное время

Posted 22 июля 2022, 12:05
Published 22 июля 2022, 12:05
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
В заложенные для этого в бюджете Нижнего Тагила средства не включены деньги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации.
Муниципальному автономному учреждению «Центр организации отдыха и оздоровления детей» необходимо обеспечить распределение путевок, а Управлению образования Нижнего Тагила — контролировать качество предоставляемых услуг.
Оздоровление детей начнется с сентября до декабря, так как почти весь прошлый учебный год действовали ограничения по коронавирусу, - сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Напомним, в летние каникулы в лагерях под Нижним Тагилом смогут отдохнуть 4,5 тысячи детей. Все лагеря обеспечены в достаточном количестве антисептическими препаратами и средствами индивидуальной защиты, сказал замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.