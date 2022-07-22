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Posted 22 июля 2022, 12:05

Published 22 июля 2022, 12:05

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

14,9 млн выделено на организацию отдыха тагильских школьников в учебное время

14,9 млн выделено на организацию отдыха тагильских школьников в учебное время

22 июля 2022, 12:05
Фото: 1MI.
14,9 миллиона рублей выделено на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 474 тагильских детей в учебное время в 2022 году, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

В заложенные для этого в бюджете Нижнего Тагила средства не включены деньги для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации.

Муниципальному автономному учреждению «Центр организации отдыха и оздоровления детей» необходимо обеспечить распределение путевок, а Управлению образования Нижнего Тагила — контролировать качество предоставляемых услуг.

Оздоровление детей начнется с сентября до декабря, так как почти весь прошлый учебный год действовали ограничения по коронавирусу, - сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации города

Напомним, в летние каникулы в лагерях под Нижним Тагилом смогут отдохнуть 4,5 тысячи детей. Все лагеря обеспечены в достаточном количестве антисептическими препаратами и средствами индивидуальной защиты, сказал замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

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