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Posted 24 июля 2022, 07:20

Published 24 июля 2022, 07:20

Modified 29 ноября, 18:32

Updated 29 ноября, 18:32

Свердловский депутат: «Оспа обезьян опасна для „западного“ и „толерантного“ общества»

Свердловский депутат: «Оспа обезьян опасна для „западного“ и „толерантного“ общества»

24 июля 2022, 07:20
Фото: 1MI.
Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева считает, что заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса об опасности оспы обезьян для всего мира не соответствует действительности.

Рябцева считает, что оспа обезьян — не международная, а «западная», «толерантная», и «демократическая» проблема. 

В качестве доказательной базы депутат приводит статистику Центра по контролю и профилактике заболеваний, в данных которого сказано: из 2800 инцидентов заражения вирусом в Соединенных Штатах Америки отмечено только 8 болеющих представительниц слабого пола. Об этом чиновница из Екатеринбурга рассказала в собственном телеграм-канале. 

Странная статистика, не находите? Кто же болеет этой оспой, Тедрос? — задаётся риторическим вопросом Рябцева

Ранее депутат из Екатеринбурга призывала клеймить педофилов, чтобы преступников узнавали люди. 

#Ирина Кирилова#Новости УрФО#Здоровье#Заболевание#Инфекция
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