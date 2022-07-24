Свердловский депутат: «Оспа обезьян опасна для „западного“ и „толерантного“ общества»

В качестве доказательной базы депутат приводит статистику Центра по контролю и профилактике заболеваний, в данных которого сказано: из 2800 инцидентов заражения вирусом в Соединенных Штатах Америки отмечено только 8 болеющих представительниц слабого пола. Об этом чиновница из Екатеринбурга рассказала в собственном телеграм-канале.