Пропавшего грибника вторые сутки ищут в Первоуральске

Местный житель 1949 года рождения вчера, 24 июля, ушел за грибами из коллективного сада «Елани 1» и не вернулся. Предполагается, что мужчина заблудился. Когда довольно долго отец не возвращался, дочь обратилась в местный отдел полиции.
Пропавшего зовут Юрий Константинович Яхин, ему 73 года, рост 170 — 175 см, комплекция худая. Направившись в лес, мужчина был одет в зеленую футболку, белую кепку, синие джинсы. С собой у него имелись зеленое пластиковое ведро и нож. Учитывая возраст и состояние здоровья, нуждается в медицинской помощи.
В поисках потерявшегося задействованы различные силы полиции, которым помогают добровольцы. Полицейские включают звуковые спецсигналы служебного автотранспорта в расчете на то, что пропавший услышит их и выдвинется в нужном направлении.
Лицам, обладающим какой бы то ни было информацией о предполагаемом местонахождении грибника, следует эвонить по номерам 8(3439-64)-82-21 или 02, 112.