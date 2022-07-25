Пропавшего грибника вторые сутки ищут в Первоуральске

Пропавшего зовут Юрий Константинович Яхин, ему 73 года, рост 170 — 175 см, комплекция худая. Направившись в лес, мужчина был одет в зеленую футболку, белую кепку, синие джинсы. С собой у него имелись зеленое пластиковое ведро и нож. Учитывая возраст и состояние здоровья, нуждается в медицинской помощи.