Блондинка в одних трусах гуляла по дороге в Березовском

Пока МВД не установлены мотивы, по которым девушка вышла на улицу в подобном виде. Одета она была исключительно в трусы, цепочку и сумочку. Тем не менее, она возмутилась действиями водителя, решившего снимать ее на видео, попросила остановить съемку.