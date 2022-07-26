Блондинка в одних трусах гуляла по дороге в Березовском

Пока МВД не установлены мотивы, по которым девушка вышла на улицу в подобном виде. Одета она была исключительно в трусы, цепочку и сумочку. Тем не менее, она возмутилась действиями водителя, решившего снимать ее на видео, попросила остановить съемку.
Сотрудники территориального ОВД установили личность девушки, вышедшей на прогулку без одежды. Однако пока найти и привлечь к ответственности ее не удалось. По мнению регионального начальник пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых поступок девушки следует расценить как мелкое хулиганство в общественном месте.