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Блондинка в одних трусах гуляла по дороге в Березовском

Блондинка в одних трусах гуляла по дороге в Березовском

Вчера, 21:55
Фото: 1MI
Водитель заметил на дороге в Березовском девушку, пересекавшую проезжую часть в одних трусах.

Пока МВД не установлены мотивы, по которым девушка вышла на улицу в подобном виде. Одета она была исключительно в трусы, цепочку и сумочку. Тем не менее, она возмутилась действиями водителя, решившего снимать ее на видео, попросила остановить съемку.

Сотрудники территориального ОВД установили личность девушки, вышедшей на прогулку без одежды. Однако пока найти и привлечь к ответственности ее не удалось. По мнению регионального начальник пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых поступок девушки следует расценить как мелкое хулиганство в общественном месте.

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