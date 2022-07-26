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Екатеринбуржцы не могут добраться на работу из-за задымившегося трамвая

Екатеринбуржцы не могут добраться на работу из-за задымившегося трамвая

Вчера, 11:03
Фото: 1MI
Перемещение трамваев по маршруту в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге приостановилось из-за задымленного вагона. Людям предложили пересесть в переполненные автобусы. Многие до сих пор не могут попасть на работу.

Сегодня утром екатеринбуржцы столкнулись с транспортным коллапсом на остановке «Сиреневый бульвар». Один из вагонов трамвая задымился, людям пришлось покинуть транспорт и добираться до места работы на автобусах. Общественный транспорт не справился с увеличением числа пассажиров: маршрутки оказались переполнены.

В ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» диагностировали причину задымления: ей оказалась техническая неисправность. Неполадки обещали устранить в ближайшее время.

В пресс-службе компании заявили, что вероятная причина поломки — пережатые колодки, пишет Ура.ру.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Трамвай#Дым#Городской транспорт
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