Екатеринбуржцы не могут добраться на работу из-за задымившегося трамвая

Перемещение трамваев по маршруту в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге приостановилось из-за задымленного вагона. Людям предложили пересесть в переполненные автобусы. Многие до сих пор не могут попасть на работу.

Сегодня утром екатеринбуржцы столкнулись с транспортным коллапсом на остановке «Сиреневый бульвар». Один из вагонов трамвая задымился, людям пришлось покинуть транспорт и добираться до места работы на автобусах. Общественный транспорт не справился с увеличением числа пассажиров: маршрутки оказались переполнены. В ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» диагностировали причину задымления: ей оказалась техническая неисправность. Неполадки обещали устранить в ближайшее время. В пресс-службе компании заявили, что вероятная причина поломки — пережатые колодки, пишет Ура.ру.