На заполонивших дворы крыс пожаловался екатеринбуржец

По его мнению, у баков поселились не менее 30 особей, а возможно, больше. Живут крысы, по словам мужчины, в подземном паркинге, где их развелось огромное количество, рассказывает он в группе «Инцидент Екатеринбург».
Мужчина отметил, что в декабре 2021 года жильцы уже обращались с заявкой на уничтожение грызунов в ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». Коммунальщики тогда подтвердили, что парковка является рассадником крыс.
Приступить к их уничтожению УК должна была в течение пяти рабочих дней. Однако грызуны до сих пор проживают на подземной парковке. По словам екатеринбуржца, они кошмарят жителей ближайших домов и размножаются.