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На заполонивших дворы крыс пожаловался екатеринбуржец

На заполонивших дворы крыс пожаловался екатеринбуржец

Вчера, 08:38
Фото: 1MI
На крыс, поселившихся у мусорных баков на улице Луначарского, 158Д, Куйбышева, 105, а также Карла Маркса, 50 и 52 пожаловался житель Екатеринбурга.

По его мнению, у баков поселились не менее 30 особей, а возможно, больше. Живут крысы, по словам мужчины, в подземном паркинге, где их развелось огромное количество, рассказывает он в группе «Инцидент Екатеринбург».

Мужчина отметил, что в декабре 2021 года жильцы уже обращались с заявкой на уничтожение грызунов в ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». Коммунальщики тогда подтвердили, что парковка является рассадником крыс.

Приступить к их уничтожению УК должна была в течение пяти рабочих дней. Однако грызуны до сих пор проживают на подземной парковке. По словам екатеринбуржца, они кошмарят жителей ближайших домов и размножаются.

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#Ирина Кирилова#Экология#Новости УрФО#Екатеринбург#Крысы#Грызуны#Жалоба
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