Пенсионерка в Москве из-за шума перерезала трос промышленному альпинисту

Инцидент случился на улице Домодедовская, около станции метро «Орехово». 84-летняя женщина недовольная шумом, создаваемым рабочими проводящими капремонт дома, перерезала трос одному из них. Произошло это на двенадцатом этаже. Рабочий полетел вниз, но не разбился: его спас страховочный трос, до которого старушка не дотянулась.
Подобные истории происходили и раньше. Как правило, посягнувших на жизнь рабочих приговаривали к реальным срокам за покушение на убийство. Однако, учитывая пожилой возраст женщины, совершившей этот поступок, вероятно, что у нее найдут старческие психическое отклонения и отправят не в тюрьму, а на принудительное лечение, сообщает «КП-Москва».