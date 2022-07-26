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Пенсионерка в Москве из-за шума перерезала трос промышленному альпинисту

Пенсионерка в Москве из-за шума перерезала трос промышленному альпинисту

Вчера, 21:00
Фото: 1MI
Старушка в Москве чуть не убила промышленного альпиниста, перерезав его трос-крепление.

Инцидент случился на улице Домодедовская, около станции метро «Орехово». 84-летняя женщина недовольная шумом, создаваемым рабочими проводящими капремонт дома, перерезала трос одному из них. Произошло это на двенадцатом этаже. Рабочий полетел вниз, но не разбился: его спас страховочный трос, до которого старушка не дотянулась. 

Подобные истории происходили и раньше. Как правило, посягнувших на жизнь рабочих приговаривали к реальным срокам за покушение на убийство. Однако, учитывая пожилой возраст женщины, совершившей этот поступок, вероятно, что у нее найдут старческие психическое отклонения и отправят не в тюрьму, а на принудительное лечение, сообщает «КП-Москва». 

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#Ринат Камалиев#Происшествия#Промышленный альпинизм#Альпинист#Рабочий#Трос#Крепление#Страховка#Покушение#Убийство
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