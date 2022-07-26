Пенсионерка в Москве из-за шума перерезала трос промышленному альпинисту

Подобные истории происходили и раньше. Как правило, посягнувших на жизнь рабочих приговаривали к реальным срокам за покушение на убийство. Однако, учитывая пожилой возраст женщины, совершившей этот поступок, вероятно, что у нее найдут старческие психическое отклонения и отправят не в тюрьму, а на принудительное лечение, сообщает «КП-Москва».