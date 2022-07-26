Рейсы Баку-Екатеринбург вернутся в конце июля

Самолёты в популярный туристический город Кавказа полетят уже в этом месяце из Кольцово. Выполнять авиарейсы будет компания «Ираэро» на воздушных суднах российского производства SSJ-100 (Sukhoi Superjet) и Airbus A319 (Аэробус).
Расписание рейсов доступно на сайте аэропорта. Первый самолёт из Екатеринбурга отправится в Баку 31 июля, последующие — 3, 6 и 7 августа в вечернее время. Напомним, что авиасообщение со столицей Азербайджана прекратилось в марте 2022 года.
Ранее мы писали о том, что из аэропорта Кольцово 23-го июля вылетел первый рейс Екатеринбург-Египет. Полеты будут осуществляться раз в 10-11 дней.