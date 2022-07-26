TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Рейсы Баку-Екатеринбург вернутся в конце июля

Рейсы Баку-Екатеринбург вернутся в конце июля

Вчера, 12:18
Фото: 1MI
С 31 июля в Екатеринбург возвращаются прямые рейсы в столицу Азербайджана – Баку.

Самолёты в популярный туристический город Кавказа полетят уже в этом месяце из Кольцово. Выполнять авиарейсы будет компания «Ираэро» на воздушных суднах российского производства SSJ-100 (Sukhoi Superjet) и Airbus A319 (Аэробус).

Расписание рейсов доступно на сайте аэропорта. Первый самолёт из Екатеринбурга отправится в Баку 31 июля, последующие — 3, 6 и 7 августа в вечернее время. Напомним, что авиасообщение со столицей Азербайджана прекратилось в марте 2022 года.

Ранее мы писали о том, что из аэропорта Кольцово 23-го июля вылетел первый рейс Екатеринбург-Египет. Полеты будут осуществляться раз в 10-11 дней.

Первый рейс после приостановки полетов вылетел из Екатеринбурга в Египет
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Транспорт#Общество#Екатеринбург#Самолёт#Египет#Аэропорт «Кольцово»
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
Сегодня, 14:35
Компания из Воронежа за полцены изготовит мерч к юбилею Нижнего Тагила
Сегодня, 10:31
На 300-летие Нижнего Тагила перекроют центр города
Вчера, 17:07
Вандалы испортили памятники на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:28
За торговлю поддельными Adidas и Reebok наказан тагильский предприниматель
Вчера, 15:41
Мертвое Иван-озеро и рыбные трупы в Черноисточинске. Главные экособытия за неделю
25 июля, 15:01