Рейсы Баку-Екатеринбург вернутся в конце июля

Расписание рейсов доступно на сайте аэропорта. Первый самолёт из Екатеринбурга отправится в Баку 31 июля, последующие — 3, 6 и 7 августа в вечернее время. Напомним, что авиасообщение со столицей Азербайджана прекратилось в марте 2022 года.