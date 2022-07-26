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Собака бойцовской породы напала на семью с ребёнком в коляске в Екатеринбурге

Собака бойцовской породы напала на семью с ребёнком в коляске в Екатеринбурге

Вчера, 09:15
Фото: 1MI
Пострадавшие сообщили, что собака породы стаффорд или питбультерьер напала на коляску с ребёнком во время прогулки вечером 24 июля в районе ЖБИ в Екатеринбурге.


Глава семейства рассказал, что гулял вместе с женой и ребёнком на придомовой территории Сиреневого бульвара, 13. В 21:30 агрессивная собака набросилась на коляску супругов, в которой находился малыш. Мать закричала хозяйке пса, чтобы та убрала животное. Женщина оттащила питомца.

Пострадавший добавил, что во время нападения собачница стояла вместе с другими женщинами неподалеку. Их домашние животные гуляли без ошейников и без намордников.

Молодой человек обратился с заявлением в полицию, что подтвердили в УМВД РФ по Екатеринбургу, пишут Е1.

Напомним, что ранее собаки покусали подростков в Березовском, хозяин выплатил им по 100 тысяч рублей.

Покусанным собакой подросткам хозяин выплатит по 100 тысяч рублей в Березовском
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Дети#Собаки#Животные
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