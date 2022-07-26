Собака бойцовской породы напала на семью с ребёнком в коляске в Екатеринбурге

Глава семейства рассказал, что гулял вместе с женой и ребёнком на придомовой территории Сиреневого бульвара, 13. В 21:30 агрессивная собака набросилась на коляску супругов, в которой находился малыш. Мать закричала хозяйке пса, чтобы та убрала животное. Женщина оттащила питомца.
Пострадавший добавил, что во время нападения собачница стояла вместе с другими женщинами неподалеку. Их домашние животные гуляли без ошейников и без намордников.
Молодой человек обратился с заявлением в полицию, что подтвердили в УМВД РФ по Екатеринбургу, пишут Е1.
Напомним, что ранее собаки покусали подростков в Березовском, хозяин выплатил им по 100 тысяч рублей.