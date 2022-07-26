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Спортсмен с партией опасных препаратов задержан в екатеринбургском аэропорту

Спортсмен с партией опасных препаратов задержан в екатеринбургском аэропорту

Вчера, 14:40
Фото: Отдел по связям с общественностью УТУ
Авиапассажира с аптечкой лекарств сильного действия заметила таможенная служба аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. В багаже мужчины нашлось 258 пилюль и 9 капсул лекарственных препаратов общей массой 150 граммов. В двух медикаментах из 30 лабораторным путем отыскали станозолол и прегабалин.

Мужчина в объяснительной записке отметил, что лекарства ему нужны для сохранения потенциала тела. Он также рассказал о том, что знал об ограничении оборота сильнодействующих препаратов, но не догадывался о запрете их ввоза через границу Евразийского экономического союза. Общая масса веществ, недопущенных к импорту, превысила 15 граммов, сообщает Отдел по связям с общественностью УТУ.

Начальство таможенной службы Кольцово напоминает, что для поставок через границу сильнодействующих медицинских препаратов обязательно нужно получить декларацию и предписание лечащего врача с пометкой о диазгнозе. Также в бумагах должно значиться название средства с указанием дозировки и сроком его применения пациентом.

В отношении пассажира из Эмиратов рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ («контрабанда сильнодействующих веществ»). Мужчине грозит до 12 лет тюремного заключения и штраф до 1 000 000 рублей или взыскание в размере дохода обвиняемого за последние 5 лет.

Можно ли заказать лекарства за границей и не попасть за решетку
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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Таможня#Лекарства#Аэропорт «Кольцово»
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