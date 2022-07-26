Спортсмен с партией опасных препаратов задержан в екатеринбургском аэропорту

Мужчина в объяснительной записке отметил, что лекарства ему нужны для сохранения потенциала тела. Он также рассказал о том, что знал об ограничении оборота сильнодействующих препаратов, но не догадывался о запрете их ввоза через границу Евразийского экономического союза. Общая масса веществ, недопущенных к импорту, превысила 15 граммов, сообщает Отдел по связям с общественностью УТУ.
Начальство таможенной службы Кольцово напоминает, что для поставок через границу сильнодействующих медицинских препаратов обязательно нужно получить декларацию и предписание лечащего врача с пометкой о диазгнозе. Также в бумагах должно значиться название средства с указанием дозировки и сроком его применения пациентом.
В отношении пассажира из Эмиратов рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ («контрабанда сильнодействующих веществ»). Мужчине грозит до 12 лет тюремного заключения и штраф до 1 000 000 рублей или взыскание в размере дохода обвиняемого за последние 5 лет.