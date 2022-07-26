Спортсмен с партией опасных препаратов задержан в екатеринбургском аэропорту

Мужчина в объяснительной записке отметил, что лекарства ему нужны для сохранения потенциала тела. Он также рассказал о том, что знал об ограничении оборота сильнодействующих препаратов, но не догадывался о запрете их ввоза через границу Евразийского экономического союза. Общая масса веществ, недопущенных к импорту, превысила 15 граммов, сообщает Отдел по связям с общественностью УТУ.