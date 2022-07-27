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55-летняя галеристка Светлана Долганова скоропостижно скончалась в Екатеринбурге

55-летняя галеристка Светлана Долганова скоропостижно скончалась в Екатеринбурге

Вчера, 20:25
Фото: Социальная сеть «ВКонтакте»
Известная галеристка Светлана Долганова скончалась на 56-ом году жизни. Член международной ассоциации искусствоведов ушла из жизни 25 июля при неизвестных обстоятельствах в Екатеринбурге.

Близкие екатеринбурженки не догадывались о том, что у женщины были проблемы со здоровьем, поэтому смерть стала для всех неожиданностью.

Долганова известна широким спектром своих профессиональных интересов: она была и журналистом, и критиком-искусствоведом, и публицистом. Занимала должность президента Уральской художественной гильдии и являлась постоянным членом женского союза «Духовность и культура».

На страничке Светланы в социальной сети «ВКонтакте» неравнодушные люди публикуют множество скорбных записей.

«От всего сердца соболезную родным Светланы! Общались с ней давно совсем немного, но мне хватило этого, чтобы увидеть в ней мощную яркую энергетику!», — пишет Света Пьянкова.

Дарья Смольянинова написала, что свои соболезнования приносит Музейный центр «Гамаюн», а Татьяна Каменецкая добавила, что погибшая была «умная, сильная, волевая, творческая и неповторимая».

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Происшествия#Искусство#Смерть#Искусствовед
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