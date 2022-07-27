55-летняя галеристка Светлана Долганова скоропостижно скончалась в Екатеринбурге

Близкие екатеринбурженки не догадывались о том, что у женщины были проблемы со здоровьем, поэтому смерть стала для всех неожиданностью.
Долганова известна широким спектром своих профессиональных интересов: она была и журналистом, и критиком-искусствоведом, и публицистом. Занимала должность президента Уральской художественной гильдии и являлась постоянным членом женского союза «Духовность и культура».
На страничке Светланы в социальной сети «ВКонтакте» неравнодушные люди публикуют множество скорбных записей.
«От всего сердца соболезную родным Светланы! Общались с ней давно совсем немного, но мне хватило этого, чтобы увидеть в ней мощную яркую энергетику!», — пишет Света Пьянкова.
Дарья Смольянинова написала, что свои соболезнования приносит Музейный центр «Гамаюн», а Татьяна Каменецкая добавила, что погибшая была «умная, сильная, волевая, творческая и неповторимая».