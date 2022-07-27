Банду за прослушивание политиков и бизнесмена осудили в Екатеринбурге

Суд приговорил Евгения Базанова к шести годам лишения свободы, Кирилла Казаченко — к шести годам, Данилу Рыкова — к 7,5 годам, Илью Шитикова — к пяти годам, Максима Шкуратова — к двум годам условно. При этом Базанова поймали на границе с Казахстаном при попытке бегства.