Банду за прослушивание политиков и бизнесмена осудили в Екатеринбурге

Следствие установило, что пятеро участников преступной группировки вели слежку за политиками и предпринимателями, прежде всего, прослушивали их, а также поджигали здания, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Екатеринбурга.
Группировку задержали вслед за серией обысков в квартирах участников. Стражи правопорядка провели обыски по 13 адресам. Как удалось установить следствию, подсудимые следили за бизнесменом Виталием Кочетковым и политиками Анатолием Шараповым, Ильей Захаровым и Игорем Володиным.
Суд приговорил Евгения Базанова к шести годам лишения свободы, Кирилла Казаченко — к шести годам, Данилу Рыкова — к 7,5 годам, Илью Шитикова — к пяти годам, Максима Шкуратова — к двум годам условно. При этом Базанова поймали на границе с Казахстаном при попытке бегства.