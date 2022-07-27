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Банду за прослушивание политиков и бизнесмена осудили в Екатеринбурге

Банду за прослушивание политиков и бизнесмена осудили в Екатеринбурге

Вчера, 19:39
Фото: 1MI
Различные реальные сроки получили члены банды, шпионившей за уральскими политиками.

Следствие установило, что пятеро участников преступной группировки вели слежку за политиками и предпринимателями, прежде всего, прослушивали их, а также поджигали здания, сообщает пресс-служба  Октябрьского районного суда Екатеринбурга. 

Группировку задержали вслед за серией обысков в квартирах участников. Стражи правопорядка провели обыски по 13 адресам. Как удалось установить следствию, подсудимые следили за бизнесменом Виталием Кочетковым и политиками Анатолием Шараповым, Ильей Захаровым и Игорем Володиным.

Суд приговорил Евгения Базанова к шести годам лишения свободы, Кирилла Казаченко — к шести годам, Данилу Рыкова — к 7,5 годам, Илью Шитикова — к пяти годам, Максима Шкуратова — к двум годам условно. При этом Базанова поймали на границе с Казахстаном при попытке бегства. 

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