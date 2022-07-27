Как приобрести страховку онлайн

Posted 27 июля 2022,, 04:29
Published 27 июля 2022,, 04:29
Modified Вчера, 19:23
Updated Вчера, 19:23
Застраховать можно всё, что угодно, от жизни и здоровья до имущества. Большинство людей для этого лично приезжают в офис компании. Можно ли обойтись без этого?
К счастью, в наше время появилась возможность купить страховку онлайн — у специализированного сервиса или у мультифункционального, такого, как Озон. Эта компания запомнилась нам преимущественно как маркетплейс, где можно приобрести множество товаров. Но сейчас его функции заметно расширились — и теперь на Озон мы можем найти что угодно. В том числе — страховой полис.
Компании, занимающиеся такими услугами, оформляют этот документ в случаях, когда:
Для всего этого существуют различные виды полиса. Можно найти разные версии этого документа даже для одного случая — например, для отдыхающих это может быть обычное страхование от несчастного случая, но оно может включать в себя также дополнительные опции, такие, как «Антиклещ». При оформлении такого полиса к списку страховых случаев добавляется укус клеща.
По ссылке https://www.ozon.ru/insurance/ вы найдёте разные предложения. Особенно популярны программы, связанные с автомобилями — КАСКО, ОСАГО и другие, — и то же страхование жизни и здоровья от несчастного случая.
Пока что это достаточно необычный способ оформления полиса. Но здесь уже появилось несколько популярных предложений. Это и полисы для автомобилистов (страхование как самого транспортного средства, так и гражданской ответственности); и для детей, и для взрослых, отдельным пунктом идут предложения для спортсменов. Профессиональный и любительский спорт часто связаны с риском получить травму — как и простой активный отдых. От таких случаев здесь и страхуют.
Компания предлагает такие продукты, как и другие продукты в своём магазине. Ozon использует этот подход практически ко всем предложениям. Приобретённая на Ozon страховка имеет такую же силу, как оформленная лично в офисе агентства. Потому можете воспользоваться этой возможностью, если вам не хочется очно обращаться за документами.
Маркетплейс сотрудничает только с надёжными, проверенными партнёрами. Потому здесь вам покажут программы от профессиональных страховщиков, которые уже имеют репутацию на рынке этих услуг. Это будут выгодные предложения с относительно низкой стоимостью и высокими выплатами.
Сам документ будет находиться в вашем личном кабинете. Также его пришлют на вашу электронную почту. Потому вам не надо будет носить его всегда с собой — чтобы получить к нему доступ, достаточно будет просто войти в интернет.
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