Как приобрести страховку онлайн

Пока что это достаточно необычный способ оформления полиса. Но здесь уже появилось несколько популярных предложений. Это и полисы для автомобилистов (страхование как самого транспортного средства, так и гражданской ответственности); и для детей, и для взрослых, отдельным пунктом идут предложения для спортсменов. Профессиональный и любительский спорт часто связаны с риском получить травму — как и простой активный отдых. От таких случаев здесь и страхуют.