Мужчина избил прохожего резиновым молотком в Екатеринбурге

Инцидент произошел в районе Уралмаш уральской столицы. Нетрезвый потерпевший в ночное время направлялся домой по улице. В это время ему навстречу шел безработный гражданин, вооруженный двумя резиновыми молотками. При сближении он неожиданно несколько раз ударил прохожего одним из молотков по голове.