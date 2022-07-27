Мужчина избил прохожего резиновым молотком в Екатеринбурге

Инцидент произошел в районе Уралмаш уральской столицы. Нетрезвый потерпевший в ночное время направлялся домой по улице. В это время ему навстречу шел безработный гражданин, вооруженный двумя резиновыми молотками. При сближении он неожиданно несколько раз ударил прохожего одним из молотков по голове.
В результате нападения прохожий получил тяжелые повреждения. Медики выявили у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом свода черепа, множественные гематомы и ссадины лица.
Нападавший полностью признал вину. Мотивы не раскрываются. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет заключения, сообщили в в УМВД России по Екатеринбургу.