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Мужчина избил прохожего резиновым молотком в Екатеринбурге

Мужчина избил прохожего резиновым молотком в Екатеринбурге

Вчера, 20:03
Фото: 1MI
Местный житель совершил нападение резиновым молотком на случайного прохожего в Екатеринбурге.

Инцидент произошел в районе Уралмаш уральской столицы. Нетрезвый потерпевший в ночное время направлялся домой по улице. В это время ему навстречу шел безработный гражданин, вооруженный двумя резиновыми молотками. При сближении он неожиданно несколько раз ударил прохожего одним из молотков по голове.

В результате нападения прохожий получил тяжелые повреждения. Медики выявили у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом свода черепа, множественные гематомы и ссадины лица. 

Нападавший полностью признал вину. Мотивы не раскрываются. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет заключения, сообщили в в УМВД России по Екатеринбургу. 

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