Пытавшиеся украсть вейп гопники брызнули детям в лицо перцовым баллончиком в Тагиле

Два ребенка 10 и 12 лет решили продать вейп и назначили встречу покупателям на парковке у Лисьей горы в Нижнем Тагиле. Однако пришедшие подростки решили просто отобрать товар, но получили отпор от продавцов.
В результате покупатели достали перцовый баллончик и брызнули в лицо детям. На вид подросткам около 15-16 лет, один из них был в белом худи.
Удалось выяснить, что это не первый случай, когда они приходят на встречу и таким способом забирают у ребят то, что у них есть, — рассказал подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
По данному случаю заявления в правоохранительные органы Нижнего Тагила не поступало.
В случае совершения в отношении граждан противоправных деяний, необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел для принятия соответствующих мер реагирования. В данной ситуации в полицию никто не обращался, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Тагильчане активно обсуждают инцидент в соцсетях. Многие возмущены тем, что малолетние дети торгуют вейпами.
12-летние дети, Лисья гора, вейп, перцовый баллончик. Это точно про детей? Что вообще происходит с этим поколением? Этот детский сад должен находиться дома, рядом со своими родителями, и читать книжки, либо гулять в своем дворе под присмотром. Думаю, что ПДН должны немедленно заинтересоваться этой ситуацией и вычислить всех клоунов этого малолетнего шоу, — пишет тагильчанка.
Напомним, в июне вейп взорвался во рту у 14-летнего екатеринбуржца. Подросток получил рваные раны губ, переломы зубов и ожог левого предплечья.