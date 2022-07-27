В двух девушек на сапбордах врезалась яхта в Екатеринбурге

Пострадавшие рассказали, что в момент столкновения они сидели на досках недалеко от пирса и отдыхали. В один момент девушки увидели приближающееся к ним судно, на борту которого было много различных женщин. Пассажиры яхты начали кричать, однако шкипер не сбавил скорость и пронёсся мимо местных жительниц, опрокинув их доски.
Яхта, проехав на большой скорости, образовала волну, которая ударила по екатеринбурженкам и затянула под воду. Девушки рассказали, что от гибели их защитили спасательные жилеты.
Сапсерфингистки не могли продолжать самостоятельное движение к берегу по причине испуга: ноги были ватные, думали, «что башку снесет». Рядом находился частный катер, который подобрал девушек.
Позже яхта «Губернского яхт-клуба "Коматек"» подплыла к местным жительницам чтобы удостовериться в их состоянии, считают пострадавшие. Шкипер судна также подобрал плавающие на воде сланцы и бросил их девушкам, а после уплыл.
В компании, которой принадлежал корабль, подтвердили, что шкипер действительно не заметил сапсерфингисток, однако плавание на досках в этом месте запрещено, пишут Е1.