В двух девушек на сапбордах врезалась яхта в Екатеринбурге

Пострадавшие рассказали, что в момент столкновения они сидели на досках недалеко от пирса и отдыхали. В один момент девушки увидели приближающееся к ним судно, на борту которого было много различных женщин. Пассажиры яхты начали кричать, однако шкипер не сбавил скорость и пронёсся мимо местных жительниц, опрокинув их доски.