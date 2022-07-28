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Организаторы концерта Ани Лорак в Нижнем Тагиле отказались возвращать деньги

Организаторы концерта Ани Лорак в Нижнем Тагиле отказались возвращать деньги

Сегодня, 11:57
Фото: 1MI
Организатор отмененного концерта Ани Лорак в Нижнем Тагиле отказался вернуть деньги. С жалобой на предпринимателя местный житель обратился в Роспотребнадзор.

На данный момент она находится на рассмотрении. Специалисты ведомства предлагают гражданам, которые столкнулись с подобной ситуацией, обратиться в местное отделение Роспотребнадзора с подтверждением покупки билетов, сообщили в Управлении Роспотребнадзора Свердловской области.

Кроме того, с отказом в возврате средств столкнулся житель ЗАТО Свободный. Он купил в феврале 2020 года 2 билета через интернет и заплатил за них почти 6 тысяч рублей.

Мероприятие должно было пройти в Нижнем Тагиле в СОК «Металлург-Форум». Однако 19 марта стало известно, что в связи с пандемией коронавируса и запретом на проведение массовых мероприятий концерты тура певицы отменены. Тогда на сайте, где пострадавший покупал билеты, уточнялось, что возврат осуществляет организатор за свой счет.

Однако предприниматель отказался делать это. В связи с этим Роспотребнадзор подал иск в суд для защиты интересов гражданина. В результате 18 июля 2022 года требования были удовлетворены. Пострадавший получил назад свои деньги, а также компенсацию морального вреда. Также предприниматель должен оплатить штраф в размере 50% от суммы, которую получил потребитель. В общей сложности сумма составила около 15 тысяч рублей.

#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Новости УрФО#Нижний Тагил#Концерт#Коронавирус#Роспотребнадзор#Возврат
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