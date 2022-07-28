Организаторы концерта Ани Лорак в Нижнем Тагиле отказались возвращать деньги

Однако предприниматель отказался делать это. В связи с этим Роспотребнадзор подал иск в суд для защиты интересов гражданина. В результате 18 июля 2022 года требования были удовлетворены. Пострадавший получил назад свои деньги, а также компенсацию морального вреда. Также предприниматель должен оплатить штраф в размере 50% от суммы, которую получил потребитель. В общей сложности сумма составила около 15 тысяч рублей.