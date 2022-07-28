«Ростелеком» и НМГ объединяют онлайн-кинотеатры

Объединенный бизнес будет работать под брендом Wink. Создание единой бизнес-структуры нацелено на укрепление позиций обеих сторон на российском рынке производства и дистрибуции контента.
В настоящий момент планируется проведение оценок объединяемых бизнесов и других необходимых корпоративных процедур, по итогам которых стороны финализируют параметры сделки и подпишут юридически обязывающие документы.
Для решения операционных вопросов будет создан интеграционный комитет, в который войдут представители обеих сторон. Он определит принципы формирования, бизнес-структуру и систему управления совместного предприятия. Планируется поэтапное объединение сервисов, контентных библиотек и клиентских баз, а также создание единого центра компетенций по продюсированию и производству оригинального контента. Интеграционные процедуры должны завершиться до конца 2022 года.
Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:
Успешным может быть только союз сильных. «Ростелеком» является лидером российского рынка интерактивного телевидения, а наш видеосервис Wink входит в тройку крупнейших онлайн-кинотеатров по количеству платящих подписчиков. У нас традиционно самое мощное среди конкурентов предложение телевизионного контента. НМГ в свою очередь добилась впечатляющих успехов в производстве сериалов и кино, которые с удовольствием смотрят миллионы российских зрителей. Наше совместное предприятие объединит сильные стороны участников, предложив рынку эффективный конвейер производства и распространения отличного контента, как в IPTV, так и в ОТТ-среде. В результате объединения мы укрепим совместные рыночные позиции, увеличим производство оригинального контента.
Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:
Каждый день в Wink за отличным контентом приходят новые подписчики: только за последний год количество зрителей видеосервиса на Среднем Урале выросло на 25%. Недавно наш онлайн-кинотеатр вошел в реестр российского программного обеспечения, выступив драйвером цифрового развития отрасли. Клиенты выбирают удобство платформы и ее уникальные возможности, а также надежность и прогнозируемую стабильность работы.
Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (более 60 000 позиций).