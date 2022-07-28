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Сбитую насмерть собаку весь день не убирали с проезжей части в Нижнем Тагиле

Сбитую насмерть собаку весь день не убирали с проезжей части в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:04
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
27 июля сбитая насмерть собака пролежала весь день на дороге у вокзала в Нижнем Тагиле, однако никто не догадался убрать её с проезжей части.

Животное, со слов очевидцев, сбили ранним утром или поздней ночью. Водитель скрылся с места столкновения, не догадавшись ни помочь зверю, ни убрать его с дороги. Иные проезжавшие тагильчане также не остановились для того, чтобы убрать труп с проезжей части. Не сделали этого в том числе и дорожные рабочие.

Останки живого существа целый день попадали под колёса автомобилей. То, что осталось от собаки, убрали с проезжей части только к 17 часам, сообщает местный житель в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Дорога#Собаки#Общество#Дорожные службы
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