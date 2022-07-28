Сбитую насмерть собаку весь день не убирали с проезжей части в Нижнем Тагиле

Животное, со слов очевидцев, сбили ранним утром или поздней ночью. Водитель скрылся с места столкновения, не догадавшись ни помочь зверю, ни убрать его с дороги. Иные проезжавшие тагильчане также не остановились для того, чтобы убрать труп с проезжей части. Не сделали этого в том числе и дорожные рабочие.