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Posted 29 июля 2022, 08:37

Published 29 июля 2022, 08:37

Modified 1 октября, 12:43

Updated 1 октября, 12:43

Бойцы наркодилера устроили ночью в Екатеринбурге перестрелку

Бойцы наркодилера устроили ночью в Екатеринбурге перестрелку

29 июля 2022, 08:37
Фото: 1MI
Перестрелка произошла в ночное время на парковке около Посадской, 24 в Екатеринбурге. Причина конфликт южан с торговцем синтетическими наркотиками, который привел на помощь бойцов.

Инцидент случился в ночь на 28 июля, сообщает Ура.ру со ссылкой на свой источник в силовых структурах. Наркодилер вызвал на подмогу своих «братков» и произошли разборки с перестрелкой.

В результате конфликта раненым оказался один человек. Его отвезли в больницу с ранением огнестрельным оружием. Еще одного раненого экстренно отвезли в операционную.

В полиции сообщили, что об инциденте им уже известно, и что в ведомстве проводят проверку. 

Напомним, в ходе ЧП две группы примерно из пяти человек с каждой стороны подрались и устроили стрельбу. Как минимум трое ранены. Некоторых нарушителей общественного порядка уже поймали, а часть из них разыскивается.

#Происшествия#Новости УрФО#Стрельба#Перестрелка#Разборки
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