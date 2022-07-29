Бойцы наркодилера устроили ночью в Екатеринбурге перестрелку

Posted 29 июля 2022, 08:37
Published 29 июля 2022, 08:37
Modified 1 октября, 12:43
Updated 1 октября, 12:43
Инцидент случился в ночь на 28 июля, сообщает Ура.ру со ссылкой на свой источник в силовых структурах. Наркодилер вызвал на подмогу своих «братков» и произошли разборки с перестрелкой.
В результате конфликта раненым оказался один человек. Его отвезли в больницу с ранением огнестрельным оружием. Еще одного раненого экстренно отвезли в операционную.
В полиции сообщили, что об инциденте им уже известно, и что в ведомстве проводят проверку.
Напомним, в ходе ЧП две группы примерно из пяти человек с каждой стороны подрались и устроили стрельбу. Как минимум трое ранены. Некоторых нарушителей общественного порядка уже поймали, а часть из них разыскивается.