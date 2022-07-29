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Почти 2 тысячи жителей Нижнего Тагила покусали клещи с начала сезона

Почти 2 тысячи жителей Нижнего Тагила покусали клещи с начала сезона

Сегодня, 12:55
Фото: 1MI
Всего за 2022 год в Нижнем Тагиле зарегистрировано 1995 случаев нападения паукообразных на человека.

В нынешнем году среднемноголетний уровень пострадавших от укусов клещей выше, чем в 2021-ом (578,9 на 100 тыс. населения к 411,0). При этом среди укушенных было всего 29% привитых от клещевого энцефалита. Курс прививок не прошли 1063 тагильчанина, в том числе 179 несовершеннолетних.

Врачи выявили у 17 тагильчан симптомы клещевого энцефалита, ещё у 22 тагильчан — признаки клещевого боррелиоза. 7 и 11 диагнозов соответственно подтвердились.

Лаборатории Нижнетагильского ФБУЗ исследовали 382 клеща и выявили, что носителями боррелий являются 36,12% паукообразных, что на 32,43% больше, чем в прошлом году, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Впервые в этом году свердловчанин умер от укуса клеща
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Клещи#Насекомые#Укусы#Врачи
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