TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Работающая с детьми из Тагила психолог лишилась дома в Верхней Салде из-за пожара

Работающая с детьми из Тагила психолог лишилась дома в Верхней Салде из-за пожара

Сегодня, 12:08
Фото: TagilCity.ru

Дом психолога и двух ее детей сгорел в Верхней Салде

Пожар случился 28 июля на ул. Чкалова в Верхней Салде. Частный дом и всё имущество психолога, работающей с детьми Нижнего Тагила, полностью сгорели.

Анастасия Колупаева, владелица сгоревшего дома, осталась с двумя детьми без крыши над головой. Известно, что женщина работает психологом в Верхней Салде, а также помогает несовершеннолетним в Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге. Неравнодушные люди и коллеги пострадавшей организовали сбор средств, бытовых предметов и вещей для всей семьи.

Во время пожара в доме находилось два ребёнка 13 и 5 лет. Девочки эвакуировались и не пострадали.

Очевидцы и соседи случившегося оперативно вызвали пожарную часть, однако потушить воспламенение в короткие сроки не получилось.

Сейчас сотрудники пожнадзора выясняют причину возгорания.

Все вещи семьи (мебель, посуда и бытовая техника) сгорели. Теперь ей будет важна любая помощь.

Старшей 13-летней дочери требуется обувь 41 размера, а также одежда 46-48 размера на рост 175 сантиметров. Младшей 5-летней дочери нужна обувь 28-30 размера, одежда на рост 116-122 сантиметра. У мужа Дмитрия размер 54-56 (рост 180 сантиметров), нога 44 размера. У Анастасии одежда 48-50 размера, а нога 41 размера.

#Анна Варнакина#Пожар#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Психологи#Верхняя Салда
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
Тагильская художница не смогла обжаловать приговор о дискредитации Вооруженных сил РФ
Вчера, 15:00
Житель Нижнего Тагила провел сотни уроков трезвости для людей по всей стране
27 июля, 15:34
Овощи продолжают дешеветь в Свердловской области
Вчера, 15:06
В Нижнем Тагиле женщина в инвалидной коляске помогает найти водителя-волонтера
27 июля, 16:00
Об опасности купания в городских фонтанах рассказали медики Нижнего Тагила
Вчера, 16:16