Работающая с детьми из Тагила психолог лишилась дома в Верхней Салде из-за пожара

Анастасия Колупаева, владелица сгоревшего дома, осталась с двумя детьми без крыши над головой. Известно, что женщина работает психологом в Верхней Салде, а также помогает несовершеннолетним в Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге. Неравнодушные люди и коллеги пострадавшей организовали сбор средств, бытовых предметов и вещей для всей семьи.
Во время пожара в доме находилось два ребёнка 13 и 5 лет. Девочки эвакуировались и не пострадали.
Очевидцы и соседи случившегося оперативно вызвали пожарную часть, однако потушить воспламенение в короткие сроки не получилось.
Сейчас сотрудники пожнадзора выясняют причину возгорания.
Все вещи семьи (мебель, посуда и бытовая техника) сгорели. Теперь ей будет важна любая помощь.
Старшей 13-летней дочери требуется обувь 41 размера, а также одежда 46-48 размера на рост 175 сантиметров. Младшей 5-летней дочери нужна обувь 28-30 размера, одежда на рост 116-122 сантиметра. У мужа Дмитрия размер 54-56 (рост 180 сантиметров), нога 44 размера. У Анастасии одежда 48-50 размера, а нога 41 размера.