Работающая с детьми из Тагила психолог лишилась дома в Верхней Салде из-за пожара

Анастасия Колупаева, владелица сгоревшего дома, осталась с двумя детьми без крыши над головой. Известно, что женщина работает психологом в Верхней Салде, а также помогает несовершеннолетним в Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге. Неравнодушные люди и коллеги пострадавшей организовали сбор средств, бытовых предметов и вещей для всей семьи.