В Екатеринбурге знакомые рассказали о выпавшей из окна девушке с дредами

Имя погибшей свердловчанки — Нина Демченко. Женщине было 32 года, у неё остались сын. С отцом ребёнка произошёл конфликт незадолго до смерти молодой мамы, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения.
Люди говорят о том, что Нина была хорошим человеком и помогала животным, производила «специфическое впечатление», но в процессе разговора показывала себя «милейшей души и характера девчонкой».
Соседи девушки рассказывают, что та, вероятно, была в состоянии алкогольного опьянения во время падения с 21 этажа. С их слов, алкогольные напитки позволяли ей «справляться с нервами».
Брат, с которым жила Нина, отказался комментировать обстоятельства роковой ночи, сообщает «КП-Екатеринбург».
Прощание состоится 29 июля, — пишет на страничке погибшей Ирина Красная.
Напомним, что перед смертью свердловчанку Нину Демченко избил мужчина.