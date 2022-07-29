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В Екатеринбурге знакомые рассказали о выпавшей из окна девушке с дредами

В Екатеринбурге знакомые рассказали о выпавшей из окна девушке с дредами

Сегодня, 09:53
Фото: Страничка Нины Демченко в соцсетях
Знакомые выпавшей из окна девушки с дредами рассказали, каким она была человеком. Трагедия случилась 25 июля на улице Циолковского в Екатеринбурге.

Имя погибшей свердловчанки — Нина Демченко. Женщине было 32 года, у неё остались сын. С отцом ребёнка произошёл конфликт незадолго до смерти молодой мамы, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения.

Люди говорят о том, что Нина была хорошим человеком и помогала животным, производила «специфическое впечатление», но в процессе разговора показывала себя «милейшей души и характера девчонкой».

Соседи девушки рассказывают, что та, вероятно, была в состоянии алкогольного опьянения во время падения с 21 этажа. С их слов, алкогольные напитки позволяли ей «справляться с нервами».

Брат, с которым жила Нина, отказался комментировать обстоятельства роковой ночи, сообщает «КП-Екатеринбург».

Прощание состоится 29 июля, — пишет на страничке погибшей Ирина Красная.

Напомним, что перед смертью свердловчанку Нину Демченко избил мужчина.

Упавшую с высотки екатеринбурженку с дредами перед смертью избили
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Смерть#Окно#Молодая мать
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