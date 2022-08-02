АО «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме увеличило производительность порошкового цеха

Поступивший на производство станок имеет несколько преимуществ перед агрегатом, использовавшимся раньше: удвоенная мощность моторного шпинделя (11 кВт), 24 позиции инструментального магазина, установленный стружечный контейнер (самостоятельно убирает за собой стружку). На смену инструментария уходит 4 секунды без участия оператора.
Поворотный стол станка обладает значимой возможностью: он перемещается сразу в четырёх плоскостях, что позволяет обрабатывать многогранные детали. Также в агрегат встроена функция подачи охлаждающей жидкости через шпиндель во время сверления отверстий.
Сотрудники «Уралэлектромеди» говорят о том, что операторам в удовольствие работать на новом станке. Ряд его возможностей позволяет облегчить работу человека.
Все функции станка позволяют экономить рабочее время и повышают эффективность обработки деталей, — сообщил наладчик станков ЦППИ Иван Парфенов в пресс-релизе компании.
Ранее ЦППИ АО «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК) производило до 10 тонн механообработанных изделий в день, теперь — до 13 тонн.