Из-за ремонта теплотрассы на неделю перекроют улицу Техническая в Нижнем Тагиле

Транспортный поток остановится на фрагменте дороги от улицы Металлургов до Технической, 4. Дорожные знаки, информирующие водителей о невозможности проезда и указывающие на объездные пути, появятся до начала ремонта. Их установкой займется «Тагилэнерго».