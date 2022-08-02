Из-за ремонта теплотрассы на неделю перекроют улицу Техническая в Нижнем Тагиле

Транспортный поток остановится на фрагменте дороги от улицы Металлургов до Технической, 4. Дорожные знаки, информирующие водителей о невозможности проезда и указывающие на объездные пути, появятся до начала ремонта. Их установкой займется «Тагилэнерго».
Ответственным за контролем работ назначили начальника горхозяйства А.Ю. Лебедева. Постановление опубликовано на официальном городском сайте Нижнего Тагила.
Ранее движение под Тагилом было затруднено из-за ремонта Свердловского шоссе. Пробка растянулась на 2 километра, а машины ехали 20-30 км в час при разрешенных 70, рассказал TagilCity очевидец.