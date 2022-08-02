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Из-за ремонта теплотрассы на неделю перекроют улицу Техническая в Нижнем Тагиле

Из-за ремонта теплотрассы на неделю перекроют улицу Техническая в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:49
Фото: 1MI
С 3 по 11 августа 2022 года дорогу на улице Техническая в Нижнем Тагиле перекроют для проведения аварийных ремонтных работ теплотрассы.

Транспортный поток остановится на фрагменте дороги от улицы Металлургов до Технической, 4. Дорожные знаки, информирующие водителей о невозможности проезда и указывающие на объездные пути, появятся до начала ремонта. Их установкой займется «Тагилэнерго».

Ответственным за контролем работ назначили начальника горхозяйства А.Ю. Лебедева. Постановление опубликовано на официальном городском сайте Нижнего Тагила.

Ранее движение под Тагилом было затруднено из-за ремонта Свердловского шоссе. Пробка растянулась на 2 километра, а машины ехали 20-30 км в час при разрешенных 70, рассказал TagilCity очевидец.

Движение под Нижним Тагилом затруднено из-за ремонта Свердловского шоссе
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Дорога#Ремонт#Ремонт дорог#Теплотрасса#Эксклюзив
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