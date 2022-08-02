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Назван срок начала строительства станции водоподготовки под Нижним Тагилом

Назван срок начала строительства станции водоподготовки под Нижним Тагилом

Вчера, 21:27
Фото: 1MI
Станция водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом будет построена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Первый этап строительства запланирован на 2023 год.

Общая его стоимость составляет порядка шести миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках первого этапа планируется построить саму станцию с современной линией очистки воды. Она будет оснащена самопромывными фильтрами и предварительным озонированием. Расположится станция в районе поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом.

Проектом уже пройдена госэкпертиза и получено положительное заключение. Все документы переданы в правительство Свердловской области, где и формируется заявка на участие в проекте «Чистая вода» для получения средств.

По словам главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, чтобы не задерживать реализацию проекта, было принято решение сделать его в два этапа.

В настоящий момент проектная организация завершает работы по подготовке ПСД для строительства лаборатории и водовода протяженностью 16,5 километра, который соединит станцию очистки с городской сетью водоснабжения. До конца 2022 года проект также должен пройти государственную экспертизу, — рассказал Егор Копысов.

По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, вопрос обеспечения жителей города питьевой водой является важным и стратегически важным.

Проект очень финансовоемкий, поэтому здесь важно все тщательно проработать и подготовить всю необходимую документацию. Готовясь к 300-летию, мы продемонстрировали нашу способность реализовать серьезные инфраструктурные проекты, поэтому не вызывает сомнений и то, что мы сможем воплотить в жизнь важный экологический проект, — пояснил Владислав Пинаев.
На станции водоочистки «Южная» в Тагиле было решено заменить часть оборудования
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#Ирина Кирилова#Экология#Касается каждого#Нижний Тагил#Строительство#Станция#Вода#Качество
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