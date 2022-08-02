Жители Екатеринбурга выловили из Исети крупную рыбу

На кадрах видно двух мужчин с удочками. Они достают на берег крупную рыбу. Длина животного — несколько десятков сантиметров. Рыбаки стояли на обмелевшем участке Исети.
Видеозапись события опубликовал telegram-канал «Свет Екатеринбург».
Ранее TagilCity рассказал о том, что на Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом в больших количествах умирает рыба. Причиной смерти окуней, пескарей, лещей, судаков и беззубок стали недостаток кислорода и повышенные показатели сероводорода.
Также недавно в Исети жители Екатеринбурга обнаружили дохлую рыбу. Очевидец, находящийся около реки с дочерью, считает, что рыба дохнет вследствие плохой экологической обстановки, шума и лопастей катеров, а также возможного возраста животного.