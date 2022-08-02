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Жители Екатеринбурга выловили из Исети крупную рыбу

Жители Екатеринбурга выловили из Исети крупную рыбу

Сегодня, 12:20
Фото: 1MI
Два мужчины выловили крупную рыбу из Исети на набережной около Плотинки в Екатеринбурге.

На кадрах видно двух мужчин с удочками. Они достают на берег крупную рыбу. Длина животного — несколько десятков сантиметров. Рыбаки стояли на обмелевшем участке Исети.

Видеозапись события опубликовал telegram-канал «Свет Екатеринбург».

Фото: «Свет Екатеринбург»

Ранее TagilCity рассказал о том, что на Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом в больших количествах умирает рыба. Причиной смерти окуней, пескарей, лещей, судаков и беззубок стали недостаток кислорода и повышенные показатели сероводорода.

Рыба массово дохнет на Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом
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Также недавно в Исети жители Екатеринбурга обнаружили дохлую рыбу. Очевидец, находящийся около реки с дочерью, считает, что рыба дохнет вследствие плохой экологической обстановки, шума и лопастей катеров, а также возможного возраста животного.

Мертвую рыбу обнаружил в Исети житель Екатеринбурга
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#Анна Варнакина#Общество#Экология#Екатеринбург#Рыба#Летняя рыбалка#Рыбаки#Рыбак#Видео
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