Жители Екатеринбурга выловили из Исети крупную рыбу

Также недавно в Исети жители Екатеринбурга обнаружили дохлую рыбу. Очевидец, находящийся около реки с дочерью, считает, что рыба дохнет вследствие плохой экологической обстановки, шума и лопастей катеров, а также возможного возраста животного.