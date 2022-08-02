Жители Свердловской области перестают отдыхать «дикарями»

Туристический сезон нынешнего года стал для жителей России сложным из-за закрытых границ, отмененных авиарейсов, перебоев оплаты банковскими картами Visa и Mastercard, из-за проблем с иностранными сервисами для путешественников. На фоне этого свердловчане увеличили количество обращений в туристические агентства региона. Возросший спрос отразился на доходах компаний: за первую половину лета число транзакций увеличилось на 48%, а средний чек турагентств вырос на 20%.
Согласно данным Big Data МТС, россияне чаще всего предпочитали Турцию для поездок за рубеж. За 1,5 месяца лета количество туристов из России в южной стране увеличилось вчетверо. Следующие по популярности маршруты: Беларусь, Казахстан, Абхазия и другие. Люди в том числе стали в 2 раза чаще посещать Казахстан.
В 2022 году екатеринбуржцы хотят получать от путешествий больше впечатлений. Об этом свидетельствует возросшее в два раза количество приобретений экскурсионных билетов на разнообразные достопримечательности и шоу.
Ограничения полётов внутри страны и с городами Европы не сказались на объеме покупок билетов на самолеты, однако средний чек авиаперевозчиков за июнь-июль нынешнего года вырос на 22%. Аналитики говорят о том, что свердловчане не прекращают летать к местам отдыха не смотря ни на что.
Сфера железнодорожных перевозок также показывает увеличение показателей: билеты на поезд в туристический сезон 2022 года покупали на 58% чаще, а средняя выручка выросла на 15%.
Однако не все жители Свердловской области решили ехать в другие регионы и государства для того, чтобы отдохнуть. МТС Банк выяснил, что билеты на электропоезда в июне-июле покупали на 90% чаще, чем в прошлом году. Также вырос потребительский спрос на проезд в междугородних и пригородных автобусах: билеты продавались на 9% больше, средний чек возрос на 14%. Данные свидетельствуют о том, что многие свердловчане предпочли провести первый месяц лета на дачах.
Исследование МТС Банка проводилось методом анализа обезличенных данных по банковским картам клиентов, обезличенной аналитики Big Data МТС. Были взяты в учет платежные операции в июне и половине июля 2021-2022 годов по соответствующим МСС-кодам.