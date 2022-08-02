Жители Свердловской области перестают отдыхать «дикарями»

Однако не все жители Свердловской области решили ехать в другие регионы и государства для того, чтобы отдохнуть. МТС Банк выяснил, что билеты на электропоезда в июне-июле покупали на 90% чаще, чем в прошлом году. Также вырос потребительский спрос на проезд в междугородних и пригородных автобусах: билеты продавались на 9% больше, средний чек возрос на 14%. Данные свидетельствуют о том, что многие свердловчане предпочли провести первый месяц лета на дачах.