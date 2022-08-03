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Бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга грозит 9,5 лет тюрьмы за взятку

Бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга грозит 9,5 лет тюрьмы за взятку

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
Начались прения в отношении экс-начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова. Процессом занимается Ленинский районный суд. Относительно подозреваемого выдвинутые обвинения по факту получения взятки, а также незаконного хранения оружия. Трифонов может получить 9,5 лет лишения свободы.

Следователи утверждают: во время работы в УМВД в 2015 году Трифанов принял незаконные денежные средства. Сумма взятки составила 7,5 миллиона рублей. Её выдал зампред кредитного учреждения «Кольцо Урала» Олег Коноплев. Банкир пытался откупиться от уголовного наказания за мошенничество с деньгами. Считается, что Трифонова запросил подкупить Александр Куба — начальник службы безопасности банка. Доверенным лицом в передаче денег оказался экс-сотрудник ОЭБиПК УМВД Денис Жданов.

Обвинение считает, что доказательная база в отношении Игоря Трифонова собрана в достаточной мере. На основании этого заключения он рекомендует приготовить обвиняемого к 9,5 годам строгого режима, а также назначить штраф 20 миллионов рублей и разжаловать из чина генерал-майора, пишет 66.RU.

Со Жданова и Кубы обвинитель предлагает снять санкций ввиду сотрудничества со следствием.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Криминал#Полиция#Суд#Прокуратура#Взятка#Оружие
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