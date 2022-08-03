Бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга грозит 9,5 лет тюрьмы за взятку

Обвинение считает, что доказательная база в отношении Игоря Трифонова собрана в достаточной мере. На основании этого заключения он рекомендует приготовить обвиняемого к 9,5 годам строгого режима, а также назначить штраф 20 миллионов рублей и разжаловать из чина генерал-майора, пишет 66.RU.