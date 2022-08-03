Бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга грозит 9,5 лет тюрьмы за взятку

Следователи утверждают: во время работы в УМВД в 2015 году Трифанов принял незаконные денежные средства. Сумма взятки составила 7,5 миллиона рублей. Её выдал зампред кредитного учреждения «Кольцо Урала» Олег Коноплев. Банкир пытался откупиться от уголовного наказания за мошенничество с деньгами. Считается, что Трифонова запросил подкупить Александр Куба — начальник службы безопасности банка. Доверенным лицом в передаче денег оказался экс-сотрудник ОЭБиПК УМВД Денис Жданов.
Обвинение считает, что доказательная база в отношении Игоря Трифонова собрана в достаточной мере. На основании этого заключения он рекомендует приготовить обвиняемого к 9,5 годам строгого режима, а также назначить штраф 20 миллионов рублей и разжаловать из чина генерал-майора, пишет 66.RU.
Со Жданова и Кубы обвинитель предлагает снять санкций ввиду сотрудничества со следствием.