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23 мусорных контейнера сгорели из-за жары в июле в Нижнем Тагиле

23 мусорных контейнера сгорели из-за жары в июле в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:04
Фото: Региональный оператор "Рифей"
23 евробака на 14 контейнерных площадках сгорели в июле в Нижнем Тагиле из-за жаркой погоды.

18 из них были установлены регоператором «Рифей», два бака — юридическими лицами и еще три — управляющими компаниями.

Больше всего пострадала контейнерная площадка на улице Карла Маркса, 1 — там сгорело сразу пять единиц оборудования. На время, пока УК решала вопрос с заменой контейнеров, «Рифей» установил на площадке бункер для сбора мусора.

Оперативнее всего два сгоревших бака заменила УК «Мой дом» на Октябрьском проспекте, 12. Для замены контейнеров и ремонта поврежденной крыши компании понадобились всего сутки.

Ежегодно во время летней жары происходит наибольшее количество возгораний на контейнерных площадках. В этом году можно с уверенностью говорить, что это не умышленные поджоги, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Он рекомендовал тагильчанам бережнее относиться к имуществу, а также соблюдать правила пожарной безопасности, так как не все УК могут быстро найти замену испорченным бакам.

Все интересующие вопросы жители Нижнего Тагила могут задать по телефону горячей линии регоператора: 8-800-234-02-43.

 

Карла Маркса, 1Карла Маркса, 1
Карла Маркса, 1Карла Маркса, 1
Октябрьский проспект, 12Октябрьский проспект, 12
Октябрьский проспект, 12Октябрьский проспект, 12
Карла Маркса, 1
Фото: Региональный оператор "Рифей"
#Евгения Сафина#Экология#Нижний Тагил#Рифей#Мусор#Контейнер#Пожар
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