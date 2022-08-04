23 мусорных контейнера сгорели из-за жары в июле в Нижнем Тагиле

18 из них были установлены регоператором «Рифей», два бака — юридическими лицами и еще три — управляющими компаниями.
Больше всего пострадала контейнерная площадка на улице Карла Маркса, 1 — там сгорело сразу пять единиц оборудования. На время, пока УК решала вопрос с заменой контейнеров, «Рифей» установил на площадке бункер для сбора мусора.
Оперативнее всего два сгоревших бака заменила УК «Мой дом» на Октябрьском проспекте, 12. Для замены контейнеров и ремонта поврежденной крыши компании понадобились всего сутки.
Ежегодно во время летней жары происходит наибольшее количество возгораний на контейнерных площадках. В этом году можно с уверенностью говорить, что это не умышленные поджоги, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Он рекомендовал тагильчанам бережнее относиться к имуществу, а также соблюдать правила пожарной безопасности, так как не все УК могут быстро найти замену испорченным бакам.
Все интересующие вопросы жители Нижнего Тагила могут задать по телефону горячей линии регоператора: 8-800-234-02-43.