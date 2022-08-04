Чиновники заплатят 126 тысяч пивзаводу в Тагиле за необоснованные подозрения

Три позиции тагильского пива проверил эксперт-биолог в ходе судебного разбирательства между ТАПИ и Федеральной службой по регулированию алкорынка. В результате специалист не нашла отклонений от нормы по следующим показателям: экстрактивность начального сусла, объемная доля спирта, массовая доля двуокиси углерода. Из-за недоказанных подозрений надзорное ведомство должно вернуть «Тагильскому пиву» 126 тысяч рублей, следует из заключения суда.