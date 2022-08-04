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Чиновники заплатят 126 тысяч пивзаводу в Тагиле за необоснованные подозрения

Чиновники заплатят 126 тысяч пивзаводу в Тагиле за необоснованные подозрения

Сегодня, 10:42
Фото: 1MI
Эксперт-биолог проверил напитки завода «Тагильское пиво» после подозрений службы по алкорынку. В результате надзорное ведомство задолжало компании более 120 тысяч рублей.

Три позиции тагильского пива проверил эксперт-биолог в ходе судебного разбирательства между ТАПИ и Федеральной службой по регулированию алкорынка. В результате специалист не нашла отклонений от нормы по следующим показателям: экстрактивность начального сусла, объемная доля спирта, массовая доля двуокиси углерода. Из-за недоказанных подозрений надзорное ведомство должно вернуть «Тагильскому пиву» 126 тысяч рублей, следует из заключения суда.

Напомним, служба по регулированию алкогольного рынка просила судью привлечь пивзавод к административной ответственности по статье «Нарушение изготовителем требований технических регламентов».

Тагильский пивзавод заподозрили в выпуске некачественных напитков
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#Ульяна Савина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Пиво#Тагильское пиво#Штраф#Суд
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