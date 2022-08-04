Новая дробилка установлена на обогатительной фабрике УГМК в Верхней Пышме

На обогатительной фабрике производства полиметаллов появилась обновка. Агрегат собран в России. Модель дробилки — КМД 1750Гр. Она автоматическая: разгрузочное отверстие работает с пульта дистанционного управления, что упрощает процесс работника. Все процессы отслеживаются на мониторе. Машина используется для дробления сырья на мелкую фракцию — это вторая стадия технического процесса.
Начальник обогатительной фабрики Александр Мишин рассказал, что прошлая дробилка уже израсходовала свой ресурс, поэтому была заменена.
Всего на производстве установлено два дробильных устройства для крупного и мелкого помола. Обе имеют значительную важность, потому что открывают технологическую цепочку и позволяют вести обогатительный процесс — удаляют максимум пустоты и повышают концентрацию полезных элементов.
Новую дробилку установили за месяц. В процессе участвовали рабочие завода-изготовителя, а также местные сотрудники центрального ремонтного цеха. Площадку подготовило проектно-конструкторское бюро филиала.
Металлурги планируют и дальше улучшать работу отделения по дроблению. В планах — установка системы аспирации и монтаж вентиляции для повышения качества воздуха в зоне работ.