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Новая дробилка установлена на обогатительной фабрике УГМК в Верхней Пышме

Новая дробилка установлена на обогатительной фабрике УГМК в Верхней Пышме

Сегодня, 20:48
Фото: АО «Уралэлектромедь»
АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в Верхней Пышме заменило устаревший агрегат на новое устройство. Обновление дробилки — не последний этап модернизации рабочего комплекса.

На обогатительной фабрике производства полиметаллов появилась обновка. Агрегат собран в России. Модель дробилки — КМД 1750Гр. Она автоматическая: разгрузочное отверстие работает с пульта дистанционного управления, что упрощает процесс работника. Все процессы отслеживаются на мониторе. Машина используется для дробления сырья на мелкую фракцию — это вторая стадия технического процесса.

Начальник обогатительной фабрики Александр Мишин рассказал, что прошлая дробилка уже израсходовала свой ресурс, поэтому была заменена.

Фото: АО «Уралэлектромедь»

Всего на производстве установлено два дробильных устройства для крупного и мелкого помола. Обе имеют значительную важность, потому что открывают технологическую цепочку и позволяют вести обогатительный процесс — удаляют максимум пустоты и повышают концентрацию полезных элементов.

Новую дробилку установили за месяц. В процессе участвовали рабочие завода-изготовителя, а также местные сотрудники центрального ремонтного цеха. Площадку подготовило проектно-конструкторское бюро филиала.

Металлурги планируют и дальше улучшать работу отделения по дроблению. В планах — установка системы аспирации и монтаж вентиляции для повышения качества воздуха в зоне работ.

Фото: АО «Уралэлектромедь»
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