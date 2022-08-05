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20-минутный салют покажут в Екатеринбурге на День города

20-минутный салют покажут в Екатеринбурге на День города

Сегодня, 12:12
Фото: 1MI
20-минутный салют на День города в Екатеринбурге пройдёт с 22:40 до 23:00 20 августа. Перед шоу фейерверков люди смогут оценить светомузыкальное представление.

Шоу светомузыки пройдёт на Макаровском мосту. Оно будет длиться 10 минут — с 22:30 до 22:40. Далее всем желающим предлагают смотреть на салют. Фейерверки взлетят в небо с 22:40 до 23:00. Место проведения Городской пруд.

Также в третью субботу августа планируется проведение концертов, спортивных состязаний, традиционной городской свадьбы и танцев.

Напомним, что День города в Екатеринбурге пройдет 20 августа. Для жителей и гостей облцентра выступит Александр Маршал и другой, знаменитый у молодёжи артист, имя которого ещё не объявлено.

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Также к праздничной дате приурочен выход новой пятитысячной купюры с достопримечательностями Екатеринбурга.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#День города#Салют#Фейерверк#Развлечения#Праздник#Мероприятие
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