TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Неадекватный полураздетый мужчина кричал на проезжающие автомобили на Тагилстрое

Неадекватный полураздетый мужчина кричал на проезжающие автомобили на Тагилстрое

Сегодня, 10:24
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»
Неадекватный мужчина без майки бегал по улице Матросова (Тагилстрой), кричал и старался затормозить ездящие мимо машины в Нижнем Тагиле. Инцидент случился 4 августа.

Водители не обращали внимание на странного человека и объезжали его. Видеозапись произошедшего опубликовала группа «Инцидент Нижний Тагил».

Местные жители в комментариях под публикацией сообщают, что это не первая выходка тагильчанина. Жители Тагила рассказали, что мужчина — наркоман, и это его стандартное поведение «под кайфом».

Он как употребит что-то, всё время так бегает. Местная достопримечательность, — пишет тагильчанка Галина З.

Люди также подметили опасность нахождения таких людей на улицах города и необходимость работы с ними в специализированных учреждениях.

Чем дальше, тем страшнее. Неадекваты из домов уже повылазили на улицу. Так-то в один прекрасный момент из комичных стрёмных клоунов они могут превратиться в реальную опасность для окружающих. Нужно не снимать, а сразу вызывать полицию и дурку, — выразила опасения Елена Е.
Читайте также:
«Валялась в грязи и орала»: пьяную девочку отправили в больницу жители Нижнего ТагилаНеадекватный мужчина кидался на прохожих с палкой и бил окна в ЕкатеринбургеМужчина со спущенными штанами на детской площадке напугал тагильчанку
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Наркоман#Наркоманы#Наркотики#Видео
Подпишитесь
Стало известно, когда пустят пассажирский транспорт по мосту через Тагильский пруд
Сегодня, 12:56
Учительница из Верхней Туры умерла после 12 часов ожидания помощи. Ответ Минздрава
Сегодня, 10:14
День поселка Старатель отметят 6 августа в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:22
Программа мероприятий День Дзержинского района в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:36
Отстраненный от должности за экстремизм имам создает новую мечеть в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:29
Чиновники заплатят 126 тысяч пивзаводу в Тагиле за необоснованные подозрения
Вчера, 10:42