Неадекватный полураздетый мужчина кричал на проезжающие автомобили на Тагилстрое

Водители не обращали внимание на странного человека и объезжали его. Видеозапись произошедшего опубликовала группа «Инцидент Нижний Тагил».
Местные жители в комментариях под публикацией сообщают, что это не первая выходка тагильчанина. Жители Тагила рассказали, что мужчина — наркоман, и это его стандартное поведение «под кайфом».
Он как употребит что-то, всё время так бегает. Местная достопримечательность, — пишет тагильчанка Галина З.
Люди также подметили опасность нахождения таких людей на улицах города и необходимость работы с ними в специализированных учреждениях.
Чем дальше, тем страшнее. Неадекваты из домов уже повылазили на улицу. Так-то в один прекрасный момент из комичных стрёмных клоунов они могут превратиться в реальную опасность для окружающих. Нужно не снимать, а сразу вызывать полицию и дурку, — выразила опасения Елена Е.