Неадекватный полураздетый мужчина кричал на проезжающие автомобили на Тагилстрое

Водители не обращали внимание на странного человека и объезжали его. Видеозапись произошедшего опубликовала группа «Инцидент Нижний Тагил».



Местные жители в комментариях под публикацией сообщают, что это не первая выходка тагильчанина. Жители Тагила рассказали, что мужчина — наркоман, и это его стандартное поведение «под кайфом».