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Пропавшая в лесу в Нижнем Тагиле 83-летняя женщина найдена мертвой

Пропавшая в лесу в Нижнем Тагиле 83-летняя женщина найдена мертвой

Сегодня, 13:41
Фото: 1MI
Пропавшая в Нижнем Тагиле 83-летняя пенсионерка Анна Моторина найдена мертвой. С 11 июля о женщине ничего не было известно.

В поисках Анны Моториной участвовали волонтёры и полицейские. О пропаже бабушки им сообщили родные.

Сотрудниками ППС осуществлялись мероприятия по поиску в лесном массиве в районе садов на станции Анатольская. Известно, что женщина ушла оттуда, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское».

Тело женщины было найдено 26 июля. Она обнаружена в трех километрах от места исчезновения. Видимых признаков смерти не обнаружено.

В следственном комитете по Пригородному району сообщили, что в гибели женщины нет ничего криминального.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Пенсионер#Погибшие#Лес#Волонтёры
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