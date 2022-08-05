Пропавшая в лесу в Нижнем Тагиле 83-летняя женщина найдена мертвой

В поисках Анны Моториной участвовали волонтёры и полицейские. О пропаже бабушки им сообщили родные.
Сотрудниками ППС осуществлялись мероприятия по поиску в лесном массиве в районе садов на станции Анатольская. Известно, что женщина ушла оттуда, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское».
Тело женщины было найдено 26 июля. Она обнаружена в трех километрах от места исчезновения. Видимых признаков смерти не обнаружено.
В следственном комитете по Пригородному району сообщили, что в гибели женщины нет ничего криминального.