Пропавшая в лесу в Нижнем Тагиле 83-летняя женщина найдена мертвой

Сотрудниками ППС осуществлялись мероприятия по поиску в лесном массиве в районе садов на станции Анатольская. Известно, что женщина ушла оттуда, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское».