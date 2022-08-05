«УГМК Застройщик» ввел в эксплуатацию дом на набережной горпруда в Екатеринбурге

Чистоту и порядок обеспечивает персонал застройщика. На ресепшене будет встречать консьерж, в компетенции которого — заказать билеты на самолёт или поезд, отвезти ребёнка в школу, присмотреть за домашним животным в отсутствии владельца или позаботиться о растениях в квартире. Всё это можно организовать без личного контакта с другим человеком — достаточно скачать специально разработанное приложение.