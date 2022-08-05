«УГМК Застройщик» ввел в эксплуатацию дом на набережной горпруда в Екатеринбурге

Сейчас проект жилого комплекса находится на предпоследнем этапе реализации. В нём — 177 комфортабельных квартир, построенных по всем стандартам девелопмента компании. Пятый этап постройки — сдача квартир — уже начался. После него строительство завершится.
Соискатели жилья в «Макаровском» могут приобрести однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры под любую жизненную ситуацию. Во время строительства застройщик применил наиболее современные технологии, в числе которых — возможность выбрать пространство под себя, удовлетворяющее вкусам будущего владельца.
Планировки продуманы до мелочей: в помещениях возведены потолки размером в три метра, двери в потолок, правильная форма. Есть всё, что позволяет называть «Макаровский» жильем бизнес-класса: в 2- и 3-комнатных квартирах предусмотрены несколько санузлов, кухни и залы — по 30 квадратных метров, в спальнях — индивидуальные ванные и гардеробы.
Каждая квартира имеет утепленную лоджию, в которой можно обустроить комнату для релакса или собственный фитнес-зал. Всё это — с видами на набережную Исети и «Екатеринбург-Сити» через панорамные окна (50 см от пола) и двухкамерные стеклопакеты. Стекла наделены улучшенной теплоизоляцией и защитой от ультрафиолета; пропускают естественный свет.
Застройщик также предусмотрел в помещениях радиаторы с защитой от травм, централизованную вентиляцию, многоступенчатую систему очистки воды. Проект предусматривает дополнительные места хранения — локеры, которые находятся прямо на этаже.
Для комфорта резидентов и гостей жилого комплекса в здании имеются лифты класса «люкс». С их помощью возможно с любого этажа попасть в паркинг, который занимает 5 этажей: 2 под землей и 3 — над ней (первые три этажа дома). Имеются лифты для подъема транспортных средств — это инновация для застройщика.
Говоря о паркинге, застройщик отмечает, что и там расположились панорамные окна и теплоснабжение. На парковке будет всегда тепло, музыка создаст приятные впечатления уже на въезде — комфорт уровня «5 звёзд».
Холлы IV очереди подчеркнут титул и статус бизнес-класса: здесь есть зона ресепшн по аналогии с отелем высшей звездности, мягкая зона ожидания, спецпомещения для велосипедов, самокатов и колясок. Последние имеют отдельный вход с улицы, отдельные санузлы и душ для домашних питомцев. Дверь на входе автоматическая.
На территории ЖК предусмотрен закрытый благоустроенный двор, на который имеется прямой доступ. Зелёная зона выполнена в концепции вечнозелёного сада. Для детей выделена отдельная зона, для взрослых — беседка из натурального дерева, для любителей паркура и спорта — воркаут-зона, для любителей спокойных прогулок — дорожки.
Чистоту и порядок обеспечивает персонал застройщика. На ресепшене будет встречать консьерж, в компетенции которого — заказать билеты на самолёт или поезд, отвезти ребёнка в школу, присмотреть за домашним животным в отсутствии владельца или позаботиться о растениях в квартире. Всё это можно организовать без личного контакта с другим человеком — достаточно скачать специально разработанное приложение.
ЖК «Макаровский» славится богатой инфраструктурой. Здесь расположены популярные рестораны «Большой Грузинский» c верандой-оранжереей, Grain и the Dom, а также гастробистро MOST. Поддерживать физическую форму поможет фитнес-клуб World Class, в котором есть бассейн. На территории находится аптека и центр когнитивных технологий «УГМК-Здоровье», стоматология «Эттика», продуктовый магазин, пекарня, две винотеки. Также в пространстве жилого комплекса предусмотрены два детских сада, расположенные на территории восстановленной лаборатории Симановской мельницы. Детский центр «Мир открытий» — лучший детский сад в РФ по итогам летнего федерального конкурса-премии «ТОП-ЖК» - 2021.
Строительство и ввод IV очереди «Макаровского» девелопер завершил точно в срок. В нём собрались избранные дизайнерские, архитектурные и планировочные решения. Планируется, что ЖК станет наиболее комфортным для жизни местом из других возможных вариантов. На сегодняшний день эксперты признают комплекс наилучшей новостройкой в России по потребительским качествам, — сообщает гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.