«УГМК Застройщик» ввел в эксплуатацию дом на набережной горпруда в Екатеринбурге

ЖК «Макаровский» славится богатой инфраструктурой. Здесь расположены популярные рестораны «Большой Грузинский» c верандой-оранжереей, Grain и the Dom, а также гастробистро MOST. Поддерживать физическую форму поможет фитнес-клуб World Class, в котором есть бассейн. На территории находится аптека и центр когнитивных технологий «УГМК-Здоровье», стоматология «Эттика», продуктовый магазин, пекарня, две винотеки. Также в пространстве жилого комплекса предусмотрены два детских сада, расположенные на территории восстановленной лаборатории Симановской мельницы. Детский центр «Мир открытий» — лучший детский сад в РФ по итогам летнего федерального конкурса-премии «ТОП-ЖК» - 2021.