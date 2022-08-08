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2 этап городского округа по мотокроссу прошёл в Верхней Пышме

2 этап городского округа по мотокроссу прошёл в Верхней Пышме

Сегодня, 11:07
Фото: Спортивная школа по автомотоспорту
2 этап городского округа по мотокроссу прошёл в Верхней Пышме 6 августа.

Учредителем мероприятия стала городская Спортивная школа по автомотоспорту. Со слов организатора, участниками являлось большое количество человек. Школа выразила благодарность всем партнерам и автомобилистам.

Первое место в классе OPEN занял тренер спортшколы Николай Шишин. Он завоевал «золото» по результатам двух заездов. Также достойное выступление показал Дмитрий Медведев, ставший четвертым в самом младшем классе — 50 см3.

Фото: Спортивная школа по автомотоспорту

Другие воспитанники школы, братья Демьяновы, заняли первую и третью ступень пьедестала в городе Богдановиче. Старший брат Илья соревновался в классе Питбайк и завоевал третье место, а меньший стал лидером по результатам двух трасс в классе Любителей. Перед турниром в Богдановиче оба мальчика выступали в Верхней Пышме, сообщает группа спортшколы «ВКонтакте».

Фото: Спортивная школа по автомотоспорту

В комментариях к записям о прошедшем мероприятии люди поблагодарили учредителей за организацию турнира.

Молодцы, всё прошло отлично!!! — пишет Александр К.

Также представители Спортивной школы сообщили, что третий этап соревнований по автомотоспорту стартует 10 сентября.

#Анна Варнакина#Спорт#Мотоцикл#Мотоциклы#Соревнования#Турнир#Верхняя Пышма#Эксклюзив
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