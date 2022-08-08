2 этап городского округа по мотокроссу прошёл в Верхней Пышме

Другие воспитанники школы, братья Демьяновы, заняли первую и третью ступень пьедестала в городе Богдановиче. Старший брат Илья соревновался в классе Питбайк и завоевал третье место, а меньший стал лидером по результатам двух трасс в классе Любителей. Перед турниром в Богдановиче оба мальчика выступали в Верхней Пышме, сообщает группа спортшколы «ВКонтакте».