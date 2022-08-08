2 этап городского округа по мотокроссу прошёл в Верхней Пышме

Учредителем мероприятия стала городская Спортивная школа по автомотоспорту. Со слов организатора, участниками являлось большое количество человек. Школа выразила благодарность всем партнерам и автомобилистам.
Первое место в классе OPEN занял тренер спортшколы Николай Шишин. Он завоевал «золото» по результатам двух заездов. Также достойное выступление показал Дмитрий Медведев, ставший четвертым в самом младшем классе — 50 см3.
Другие воспитанники школы, братья Демьяновы, заняли первую и третью ступень пьедестала в городе Богдановиче. Старший брат Илья соревновался в классе Питбайк и завоевал третье место, а меньший стал лидером по результатам двух трасс в классе Любителей. Перед турниром в Богдановиче оба мальчика выступали в Верхней Пышме, сообщает группа спортшколы «ВКонтакте».
В комментариях к записям о прошедшем мероприятии люди поблагодарили учредителей за организацию турнира.
Молодцы, всё прошло отлично!!! — пишет Александр К.
Также представители Спортивной школы сообщили, что третий этап соревнований по автомотоспорту стартует 10 сентября.