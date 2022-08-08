35 школьников из Нижнего Тагила прошли в полуфинал конкурса «Большая перемена»

Предфинальная часть конкурса пройдёт в столице ХМАО-Югры — в Ханты-Мансийске, а также в Казани. Для учеников 10-ых классов призовой фонд составит 1 000 000 рублей. Эти средства можно будет использовать для открытия бизнеса, оплаты обучения в высшем учебном заведении или ипотеки.