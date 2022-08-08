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35 школьников из Нижнего Тагила прошли в полуфинал конкурса «Большая перемена»

35 школьников из Нижнего Тагила прошли в полуфинал конкурса «Большая перемена»

Сегодня, 16:46
Фото: 1MI
35 тагильских школьников стали полуфиналистами всероссийского конкурса «Большая перемена».

Среди прошедших в полуфинал — учащиеся школ №75/42, 85, 36, гимназий №86, 100, 61, 87, 32, 9, лицеев №1, 50, 25, 95, 81, 44, 80, 90, а также ученики Политехнической гимназии.

Предфинальная часть конкурса пройдёт в столице ХМАО-Югры — в Ханты-Мансийске, а также в Казани. Для учеников 10-ых классов призовой фонд составит 1 000 000 рублей. Эти средства можно будет использовать для открытия бизнеса, оплаты обучения в высшем учебном заведении или ипотеки.

Также дети, выигравшие «Большую перемену», получат по пять вспомогательных баллов к общей сумме баллов ЕГЭ и портфолио на вступительных испытаниях в ВУЗ.

Для учащихся 8-9 классов призовой фонд составит 200 000 рублей. Деньги можно будет потратить на допобразование или приобретение гаджетов, нужных для образовательного процесса.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Дети#Школа#Конкурс#Большая перемена
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