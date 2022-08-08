35 школьников из Нижнего Тагила прошли в полуфинал конкурса «Большая перемена»

Среди прошедших в полуфинал — учащиеся школ №75/42, 85, 36, гимназий №86, 100, 61, 87, 32, 9, лицеев №1, 50, 25, 95, 81, 44, 80, 90, а также ученики Политехнической гимназии.
Предфинальная часть конкурса пройдёт в столице ХМАО-Югры — в Ханты-Мансийске, а также в Казани. Для учеников 10-ых классов призовой фонд составит 1 000 000 рублей. Эти средства можно будет использовать для открытия бизнеса, оплаты обучения в высшем учебном заведении или ипотеки.
Также дети, выигравшие «Большую перемену», получат по пять вспомогательных баллов к общей сумме баллов ЕГЭ и портфолио на вступительных испытаниях в ВУЗ.
Для учащихся 8-9 классов призовой фонд составит 200 000 рублей. Деньги можно будет потратить на допобразование или приобретение гаджетов, нужных для образовательного процесса.