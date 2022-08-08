96 школьников собрала смена «ТехноЛидер» УГМК в свердловском центре «Таватуй»

Подростки находились на смене в течение двух недель. За это время юные инженеры разобрались в сложных и масштабных технических проблемах, предложили их решения специалистам предприятий, индивидуально изготовили макеты со способностью двигаться и создали компьютерные программы. Множество детских решений превратится в настоящие решения, которые будут использоваться на производстве. Дети показали высокий профессионализм и временами разговаривали со специалистами на узкопрофильные темы.
Между собой школьники также успели сблизиться за счёт участия в групповых тренингах, совместного построения планов, различных активностей. Молодые инженеры обменялись опытом со сверстниками, нашли единомышленников и друзей. Созданная УГМК образовательная среда помогла подросткам раскрыться и проявить свои таланты. За 14 дней дети научились держать в руках инструменты, обрабатывать различные материалы, освоили новый софт, попробовали себя в программировании и соединили все новые способности на пользу общего дела. Таким образом, смена стала не только теоретической, но и практической. В этом содействовали эксперты, передающие знания «из рук в руки».
Проектная школа направлена на воспитание грядущих лидеров технологической отрасли. Подростки, которые имели возможность побывать на смене — будущие инженеры. Все подобранные для летней смены темы были отобраны в тесной связи с актуальными стратегическими задачами УГМК. Таким образом, участники центра смогли на себе опробовать и актуальные, и инновационные профессии, которые будут востребованы через десятилетие.
Инженерные смены проводятся на протяжении 5 лет — с 2018 года. Тематика была заранее подготовлена специалистами по персоналу УГМК и экспертами-техниками. В нынешнем году рассматривались такие темы, как автоматизация подземной техники, проектирование новых ИТ-решений, потребление возобновляемых источников энергии, декарбонизация промышленного производства, диверсификация экономики Кузбасса, развитие городов, выстроенных вокруг градообразующего предприятия.
За каждым направлением определили экспертов из УГМК. Предприятие собрало и подготовило команду педагогического состава. Готовилась и площадка для проектной смены – традиционно «ТехноЛидер» проводится на базе Загородного центра «Таватуй» областного фонда «Золотое Сечение», куда учредители привозят полный грузовой автомобиль технического оснащения и расходников. Смена молодых инженеров стартовала с многогранных тренингов по психологии, а завершилась торжественным посвящением в технолидеры. Далее следовало выступление экспертов, построение плана работы команд, работа над проектами и обсуждение результатов, а также защита полученных результатов перед жюри.
Детские команды разработали за время смены следующие проекты:
1. Реализация RSP-подхода к автоматизации бизнес-процессов предприятий. Подростки внесли предложение рассмотреть переход от популярных ERP-систем автоматического управления организацией к инновационным Resource Service Planning методологиям.
2. Кальциево-карбонатный цикл в целях улавливания диоксида углерода. Была изучена проблематика выбросов углекислого газа с металлургических производств. Для снижения количества вредных выбросов предложен реагент долгого срока службы, способный улавливать газ в целях хемосорбации.
3. Диверсификация экономики Кемеровской области путём организации производств угольных адсорбентов на основе угля АО «УК «Кузбассразрезуголь». Подростки предложили выпускать адсорбент для очистки воды вместо угля, спрос на который остается в неустойчивом положении.
4. Создание городского сообщества в целях сокращения оттока молодежи и высококвалифицированных специалистов из города. Молодые инженеры предложили формировать позитивную событийную повестку, украшающую жизнь в маленьком городе и делающую её привлекательной. Мероприятия, созданные участниками смены УГМК, пройдут уже в августе-сентябре в Реже.
5. Модернизация буровой установки для автономной работы в подземельных рудниках. На агрегат предложено установить спектрометр, заливку взрывчатки, датчики ультразвука, Wi-Fi модуль и камеру для записи видео.
6. Сервис расчёта комплексов ВИЭ. Возобновляемую энергию предложили чаще применять в промышленном производстве. Для этого создали специальное приложение со встроенной интерактивной картой, показывающей метеорологические и климатические условия на конкретно взятой площади. Сервис позволяет рассчитывать комплекс ВИЭ под нужные мощности.