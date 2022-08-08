96 школьников собрала смена «ТехноЛидер» УГМК в свердловском центре «Таватуй»

Между собой школьники также успели сблизиться за счёт участия в групповых тренингах, совместного построения планов, различных активностей. Молодые инженеры обменялись опытом со сверстниками, нашли единомышленников и друзей. Созданная УГМК образовательная среда помогла подросткам раскрыться и проявить свои таланты. За 14 дней дети научились держать в руках инструменты, обрабатывать различные материалы, освоили новый софт, попробовали себя в программировании и соединили все новые способности на пользу общего дела. Таким образом, смена стала не только теоретической, но и практической. В этом содействовали эксперты, передающие знания «из рук в руки».