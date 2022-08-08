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После смерти заслуженного учителя на Урале возбуждено уголовное дело

После смерти заслуженного учителя на Урале возбуждено уголовное дело

Вчера, 15:59
Фото: 1MI
По распоряжению главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина после смерти 73-летнего заслуженного учителя Натальи Сергеевой из Верхней Туры возбуждено уголовное дело.

Дело Следственный комитет возбудил по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей), пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Родственники и знакомые погибшей опрашиваются. В медучреждении просматривается документация.

Ранее Бастрыкин уже поручил главе регионального СУ СК разобраться в причинах смерти учителя. Ход исполнения был поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее стало известно, что педагога отвезли в больницу лишь спустя 12 часов после вызова скорой. Об этом свидетельствовала ее дочь. Через сутки пожилой женщине стало хуже, и она умерла. Официальная причина смерти - пневмония на фоне ковида.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Больница#Смерть#Учителя#Следственный комитет
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