После смерти заслуженного учителя на Урале возбуждено уголовное дело

Дело Следственный комитет возбудил по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей), пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Родственники и знакомые погибшей опрашиваются. В медучреждении просматривается документация.
Ранее Бастрыкин уже поручил главе регионального СУ СК разобраться в причинах смерти учителя. Ход исполнения был поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Ранее стало известно, что педагога отвезли в больницу лишь спустя 12 часов после вызова скорой. Об этом свидетельствовала ее дочь. Через сутки пожилой женщине стало хуже, и она умерла. Официальная причина смерти - пневмония на фоне ковида.