После смерти заслуженного учителя на Урале возбуждено уголовное дело

Ранее стало известно, что педагога отвезли в больницу лишь спустя 12 часов после вызова скорой. Об этом свидетельствовала ее дочь. Через сутки пожилой женщине стало хуже, и она умерла. Официальная причина смерти - пневмония на фоне ковида.