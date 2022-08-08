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Спортсмен умер после марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге

Спортсмен умер после марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге

Сегодня, 14:04
Фото: 1MI
По окончании марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге скончался его участник — 37-летний Ильяс Маленков.

Информацию о смерти мужчины подтвердили его коллеги изданию Е1. Спортсмен трудился на Свердловской железной дороге. Он часто участвовал в спортивных мероприятиях и любил заниматься спортом в свободное время.

Коллеги отметили, что у умершего остался маленький ребенок. Сейчас его приятели собирают средства для похорон и поддержания вдовы.

Создатели марафона рассказали, что не в курсе о смерти участника. Они утверждают, что Ильяс выбрал для прохождения дистанцию в 10 километров и почти успел финишировать, как вдруг почувствовал себя нехорошо. Они знают, что в этот момент спортсмену вызвали скорую, и что его довезли до больницы. Что было далее – они не в курсе.

 У меня есть медицинская справка этого участника, он предоставил ее в оргкомитет. Медики посчитали, что он здоров и может принимать участие в марафоне, — рассказали организаторы.

И добавили, что по всей территории марафона всегда дежурят медики, как раз для таких случаев.

За время данного марафона, состоявшегося 7 августа, медицинская помощь понадобилась 40 спортсменам. Пятерых отвезли в больницу.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Больница#Спортсмен#Марафон
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