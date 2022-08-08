Спортсмен умер после марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге

Создатели марафона рассказали, что не в курсе о смерти участника. Они утверждают, что Ильяс выбрал для прохождения дистанцию в 10 километров и почти успел финишировать, как вдруг почувствовал себя нехорошо. Они знают, что в этот момент спортсмену вызвали скорую, и что его довезли до больницы. Что было далее – они не в курсе.