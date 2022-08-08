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Стало известно, когда похолодает в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

Стало известно, когда похолодает в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

Сегодня, 13:27
Фото: 1MI
Пока в Нижнем Тагиле фиксируется температура выше 30 градусов, а в Екатеринбурге этот показатель несколько ниже. Похолодание синоптики обещают уже с 14 августа.

Дожди придут в Свердловскую область уже с 9 августа, однако снижение температуры воздуха стоит ждать лишь к концу выходных. В Екатеринбурге погода ухудшаться, в воскресенье температура опустится до +17, дожди продолжатся и на следующей неделе.

В Нижнем Тагиле наступившая неделя также будет сопровождаться грозами, а с 14 августа температура опуститься до +21 градуса. Самыми холодными днями августа должны стать 17 и 18 число, тогда синоптики сервиса Гисметео обещают тагильчанам всего +13 градусов и постоянные дожди.

#Александра Логинова#Нижний Тагил#Екатеринбург#Природа#Погода#Прогноз погоды#Похолодание#Август
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