Стало известно, когда похолодает в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

Дожди придут в Свердловскую область уже с 9 августа, однако снижение температуры воздуха стоит ждать лишь к концу выходных. В Екатеринбурге погода ухудшаться, в воскресенье температура опустится до +17, дожди продолжатся и на следующей неделе.