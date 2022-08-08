Стало известно, когда похолодает в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

Дожди придут в Свердловскую область уже с 9 августа, однако снижение температуры воздуха стоит ждать лишь к концу выходных. В Екатеринбурге погода ухудшаться, в воскресенье температура опустится до +17, дожди продолжатся и на следующей неделе.
В Нижнем Тагиле наступившая неделя также будет сопровождаться грозами, а с 14 августа температура опуститься до +21 градуса. Самыми холодными днями августа должны стать 17 и 18 число, тогда синоптики сервиса Гисметео обещают тагильчанам всего +13 градусов и постоянные дожди.