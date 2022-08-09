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84-летняя бабушка в светлом платке разыскивается в Нижнем Тагиле

84-летняя бабушка в светлом платке разыскивается в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI
Разыскивается 84-летняя бабушка из Нижнего Тагила. Пенсионерка не выходит на связь с 1 августа. Известно, что пропавшая была в светлом платке.

Имя пропавшей — Тютина Галина Михайловна. Родилась 30 сентября 1937 года. Проживает по улице Лебяжинской, 21.

Заявление о пропаже поступило в полицию 4 августа от внука пожилой женщины. Мужчина рассказал, что с первого дня августа с бабушкой нет связи. Он уточнил, что осмотрел дом и не нашёл родственницу ни дома, ни в саду.

Опрошенные соседи в последний раз видели тагильчанку 31 июля — 1 августа. Она посещала продуктовый магазин. Также оперативники выяснили, что пенсионерка всегда ходила в сад «Зайгора» одной и той же тропинкой. Собранная поисковая группа изучила все маршруты потерявшейся, но следов, указывающих на нынешнее местоположение, не обнаружила.

Ориентировка: худощавое телосложение, рост до 160 см, седые волосы. Могла быть одета в розовую футболку, коричневую юбку ниже колена, темные резиновые сапоги и светлый платок.

Всех, кто видел женщину, просят сообщить информацию дежурному полиции по номеру (3435) 97-64-02 или 02, сообщает Межмуниципальное управление МВД России
«Нижнетагильское».

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Полиция#Пропажа#Бабушка#Пенсионерка
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