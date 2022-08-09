84-летняя бабушка в светлом платке разыскивается в Нижнем Тагиле

Имя пропавшей — Тютина Галина Михайловна. Родилась 30 сентября 1937 года. Проживает по улице Лебяжинской, 21.
Заявление о пропаже поступило в полицию 4 августа от внука пожилой женщины. Мужчина рассказал, что с первого дня августа с бабушкой нет связи. Он уточнил, что осмотрел дом и не нашёл родственницу ни дома, ни в саду.
Опрошенные соседи в последний раз видели тагильчанку 31 июля — 1 августа. Она посещала продуктовый магазин. Также оперативники выяснили, что пенсионерка всегда ходила в сад «Зайгора» одной и той же тропинкой. Собранная поисковая группа изучила все маршруты потерявшейся, но следов, указывающих на нынешнее местоположение, не обнаружила.
Ориентировка: худощавое телосложение, рост до 160 см, седые волосы. Могла быть одета в розовую футболку, коричневую юбку ниже колена, темные резиновые сапоги и светлый платок.
Всех, кто видел женщину, просят сообщить информацию дежурному полиции по номеру (3435) 97-64-02 или 02, сообщает Межмуниципальное управление МВД России
«Нижнетагильское».