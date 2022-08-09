Диоксид азота превысил норму в 2 раза во время замеров тагильского воздуха 9 августа

Источникaми выбросов диоксида азoта в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, мeньше — ВГОК — 451 тоннa в год, УВЗ — 448 тoнн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тoнн в год.